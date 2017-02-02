Анна Седокова снимает фильм в Голливуде

Певица Анна Седокова давно мечтала стать режиссером. У девушки уже был опыт съемок собственного проекта "Вселенная" про сильных и знаменитых женщин, которым помогла справиться с трудностями любовь.

Теперь артистка взялась за еще более серьезную работу – она снимает собственное кино про первую любовь. Этой новостью Аня поделилась в Instagram, выложив фотографию с хлопушкой. Оператором выступил россиянин Егор Поволотский.

"Мечта. Цель. Действие. В эти дни в Лос-Анджелесе, США, я снимаю свой первый фильм. Как режиссер, автор и продюсер. Это большой и ответственный шаг для меня. О чем фильм? О любви, безусловно. О первой любви", – сообщила певица.

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Янв 31 2017 в 8:24 PST

Изданию peopletalk Анна рассказала о фильме подробнее. "Не хочется много говорить об этом. Хочется сделать, показать и после этого уже рассказывать. У меня давно была мечта, а теперь есть и небольшой опыт. Я сняла проект "Вселенная", я была сорежиссером нескольких своих клипов. И теперь ведется работа над моим фильмом. Безусловно, это очень сложно, потому что это совсем другая история. Но, прежде всего, это фильм о любви, о чувствах. Это то, о чем я пою и пишу песни. Я очень много работаю и верю, что все получится. А еще я очень рада, что в этот важный период рядом со мной мои дети", – поделилась она.