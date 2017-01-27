Анна Седокова упала и получила несколько травм в детском саду (фото)

Сегодня, 12:30

Певица призналась, что с ней произошел неприятный случай 

Анна Седокова. Фото: Instagram
Анна Седокова. Фото: Instagram

Певица Анны Седокова на странице в Instagram рассказала о неприятном инциденте. Проводив младшую дочку Монику в детский сад, певица вернулась домой покалеченной. Анна упала и получила несколько травм.

"Я умудрилась упасть (внимание где) в детском саду! Рассекала локоть, чего то потянула, хорошо, что у меня попа большая, она меня спасла. Но боль адская, напилась обезболивающих, машина и куртка в кровище, а я зато сфоткалась после падения. Девочки такие девочки. И как можно упасть на пустом и мокром месте. Как говорит мой друг, что я ЧПшница. Постоянно вляпываюсь в приключения. Это да. Это про меня. Пока суперженщина временно удалилась, осталась другая: в ранах с синяками, растяжениям и с частью тела, которая болит. Так хочется нежности сейчас. Посплю немножко. Восстановлюсь и буду опять #superwoman. Хорошего дня. Пусть он будет прекрасным",- рассказала Седокова.

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Фото: Instagram 
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"Сегодня"

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