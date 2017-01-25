Анна Седокова устроила дома пожар

Певица Анна Седокова на странице в Instagram рассказала, как готовила дома торт. Процеcс приготовления прошел весело. Анна вместе с дочками Алиной и Моникой измазалась мукой и тестом.

"Мы сделали это! Правда, не без жертв. Признаемся, мы еще далеки от идеальных поваров. Поставить духовку разогреваться со всеми сковородками в доме – Забыть купить главную составляющую для крема – Устроить дома пожар – Посыпать себя и всю кухню мукой -Перемазаться тестом – Хохотать и веселиться как сумасшедшие – Торт в холодильнике . Дети почти спят. Кухня в чистоте. Счастье дома", – поделилась певица.