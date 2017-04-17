Анна Седокова в купальнике показала фигуру после родов

Певица всего неделю назад в третий раз стала мамой

Певица Анна Седокова, которая всего неделю назад в третий раз стала мамой, поделилась с поклонниками на странице в Instagram смелым фото.

Напомним, певица родила сына в престижной клинике Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

Седокова в черном слитном купальнике показала изменившуюся фигуру и пышную грудь.

"Малышу уже неделька и мы вышли гулять к бассейну. Солнышко и пальмы. Это именно то, что нужно мамочке", – подписала кадр 34-летняя артистка.

Фото: Instagram