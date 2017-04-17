Анна Седокова в купальнике показала фигуру после родов
Певица всего неделю назад в третий раз стала мамой
Певица Анна Седокова, которая всего неделю назад в третий раз стала мамой, поделилась с поклонниками на странице в Instagram смелым фото.
Напомним, певица родила сына в престижной клинике Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.
Седокова в черном слитном купальнике показала изменившуюся фигуру и пышную грудь.
"Малышу уже неделька и мы вышли гулять к бассейну. Солнышко и пальмы. Это именно то, что нужно мамочке", – подписала кадр 34-летняя артистка.
Фото: Instagram
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