Анна Седокова в купальнике показала пышный бюст и рассказала, сколько прибавила в весе

Вчера, 09:31

Певица совсем скоро станет мамой в третий раз

Анна Седокова. Фото: Instagram
Анна Седокова. Фото: Instagram

Певица Анна Седокова, которая готовится в третий раз стать мамой, поделилась с поклонниками на странице в Instagram пикантным фото. Артистка продемонстрировала пышный бюст и округлившийся животик в спортивном купальнике.

Седокова рассказала, сколько набрала за время беременности. "Почти 80 кг счастья. Огромного счастья", – подписала кадр звезда.

"И не скажешь, что 80", "А как это нет растяжек? Повезло!", "Выглядит Анна замечательно", "Прекрасно выглядите", "Стройняшка, не каждому дано выглядеть как вы в положении", "Очень красивая беременная модель", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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