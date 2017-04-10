Анна Седокова в купальнике показала пышный бюст и рассказала, сколько прибавила в весе

Певица совсем скоро станет мамой в третий раз

Певица Анна Седокова, которая готовится в третий раз стать мамой, поделилась с поклонниками на странице в Instagram пикантным фото. Артистка продемонстрировала пышный бюст и округлившийся животик в спортивном купальнике.

Седокова рассказала, сколько набрала за время беременности. "Почти 80 кг счастья. Огромного счастья", – подписала кадр звезда.

"И не скажешь, что 80", "А как это нет растяжек? Повезло!", "Выглядит Анна замечательно", "Прекрасно выглядите", "Стройняшка, не каждому дано выглядеть как вы в положении", "Очень красивая беременная модель", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram