Анна Седокова заявила, что не хочет зависеть от мужчины

Певица Анна Седокова на странице в Instagram поделилась рассуждениями на тему любви и материальных благ. Седокова привела в пример супермодель Наталью Водянову и рассказала, в чем преимущество сильных женщин. Анна заявила, что не хочет быть содержанкой.

"Совместимы ли любовь и деньги? Безусловно. Но только вот ты должна зарабатывать сама. На туфли или на производство – решать тебе. Но любая зависимость, рано или поздно губит отношения и заставляет другого человека чувствовать чрезмерную власть. И в любой сложной ситуации, трудно этим не воспользоваться. Я недавно прочла, что Наталья Водянова делит расходы со своим мужем, достаточно обеспеченным мужчиной. А мы все время либо пашем сами, покрывая все домашние расходы, живя со слабым мужчиной. Либо встречая сильного кричим – он мне должен, он мужчина, пусть все оплачивает! Но я абсолютно уверенна, что настоящие прочные отношения не должны строиться на "я все смогу сама" или "ты мне обязан". И я отказываюсь сейчас рассматривать модель поведения – я красивая пусть меня содержит, это в другие аккаунты. Вы у меня другие. Независимые, но женственные. Так и продолжайте такими оставаться. Настоящего мужчину никогда не остановит любимая работа любимой женщины. Он будет ее поддерживать и помогать, понимая и ценя, что ОНА его женщина пытается не сбрасывать все заботы на него. А настоящая женщина всегда сумеет найти способ показать своему мужчине, насколько ОН важнее ее любимой работы", – поделилась звезда.