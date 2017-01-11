Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Анна Седокова заявила, что не хочет зависеть от мужчины http://www.segodnya.ua/img/article/7871/63_main.1484129323.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/63_tn.1484129323.jpg Звезды Седокова привела в пример супермодель Наталью Водянову и рассказала, в чем преимущество сильных женщин

Анна Седокова заявила, что не хочет зависеть от мужчины

Сегодня, 13:00

Седокова привела в пример супермодель Наталью Водянову и рассказала, в чем преимущество сильных женщин

Анна Седокова. Фото: Instagram
Анна Седокова. Фото: Instagram

Певица Анна Седокова на странице в Instagram поделилась рассуждениями на тему любви и материальных благ. Седокова привела в пример супермодель Наталью Водянову и рассказала, в чем преимущество сильных женщин. Анна заявила, что не хочет быть содержанкой.

"Совместимы ли любовь и деньги? Безусловно. Но только вот ты должна зарабатывать сама. На туфли или на производство – решать тебе. Но любая зависимость, рано или поздно губит отношения и заставляет другого человека чувствовать чрезмерную власть. И в любой сложной ситуации, трудно этим не воспользоваться. Я недавно прочла, что Наталья Водянова делит расходы со своим мужем, достаточно обеспеченным мужчиной. А мы все время либо пашем сами, покрывая все домашние расходы, живя со слабым мужчиной. Либо встречая сильного кричим – он мне должен, он мужчина, пусть все оплачивает! Но я абсолютно уверенна, что настоящие прочные отношения не должны строиться на "я все смогу сама" или "ты мне обязан". И я отказываюсь сейчас рассматривать модель поведения – я красивая пусть меня содержит, это в другие аккаунты. Вы у меня другие. Независимые, но женственные. Так и продолжайте такими оставаться. Настоящего мужчину никогда не остановит любимая работа любимой женщины. Он будет ее поддерживать и помогать, понимая и ценя, что ОНА его женщина пытается не сбрасывать все заботы на него. А настоящая женщина всегда сумеет найти способ показать своему мужчине, насколько ОН важнее ее любимой работы", – поделилась звезда.
деньги, расходы, зависимость, седокова, Водянова, модель, Наталья Водянова, Анна Седокова, преимущество

Вы сейчас просматриваете новость "Анна Седокова заявила, что не хочет зависеть от мужчины". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Анна отдыхает в Мексике. Фото: instagram.com/annasedokova

Загоревшая Анна Седокова восхитила формами в вязаном купальнике

8 Января, 14:50

Подписчики певицы все еще гадают, беременная ли она или это всего лишь слухи

Звезды

Анна Седокова с дочерями. Фото: Instagram

Анна Седокова пообещала дочкам изменить их жизнь

4 Января, 13:30

Певица рассказала о том, как будет выстраивать отношения со своими дочерьми

Звезды

Анна Седокова. Фото: Instagram

Анна Седокова переборщила с глубиной декольте

21 Декабря 2016, 09:31

Певица продемонстрировала пышные формы во всей красе

Звезды

Анна Седокова. Фото: Instagram

Анну Седокову отчитала старшая дочь

19 Декабря 2016, 13:00

Певица решила прислушаться к советам дочери

Звезды

Анна Седокова. Фото: Instagram

Анна Седокова рассекретила нового возлюбленного (фото)

5 Декабря 2016, 17:00

Первую совместную фотографию Седокова сопроводила признанием в любви

Звезды

Анна Седокова. Фото: Instagram

Анна Седокова едва вместила пышные формы в купальнике (фото)

30 Ноября 2016, 09:31

Певица опубликовала снимок, на котором во всей красе демонстрирует подтянутую фигуру

Звезды

Анна Седокова. Фото: Instagram

Анна Седокова в откровенном платье повторила образ младшей сестры Ким Кардашьян (фото)

21 Ноября 2016, 10:01

Певица похвасталась пышными формами в блестящем мини со смелым декольте

Звезды

Анна Седокова. Фото: Instagram

Анна Седокова сняла пятилетнюю дочь в своем клипе (фото)

17 Ноября 2016, 13:03

Моника обожает смотреть сериал "Папины дочки"

Звезды

Анна Седокова. Фото: Instagram

Анна Седокова в бикини заявила, что со временем становится "пухлее" (фото)

7 Ноября 2016, 09:31

Певица опубликовала пикантное селфи, сделанное в ванной комнате.

Звезды

Анна Седокова с дочками. Фото: Instagram

Анна Седокова блеснула пышным бюстом в "жутком" платье (фото)

2 Ноября 2016, 15:30

Седокова вдохновилась мультфильмом "Труп невесты"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.