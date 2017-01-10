Анна Семенович показала фигуру в купальнике на Бали (фото)

Исполнительница отказалась от косметики на отдыхе и похвасталась формами на пляже

Певица Анна Семенович порадовала поклонников на странице в Instagram ярким фото. Исполнительница наслаждается отдыхом у океана. Семенович на зимние каникулы отправилась на остров Бали.

Певица похвасталась фигурой на пляже. Анна позирует сидя на песке в черном слитном купальнике.

"Состояния счастья и любви. То, что происходит с нами в жизни, мы притягиваем к себе своим состоянием! Живите в принятии и спокойствие, жизнь это святая игра. Играйте в нее достойно. Всем любви", – подписала кадр звезда.

Подписчики не узнали артистку без макияжа. "Классная, отличного отдыха", "Не узнала вас, лицо совсем другое на фото", "Не похожа совсем", "Фотка классная, но Аня, что с лицом?", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram