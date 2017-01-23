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Анна Семенович в прозрачном платье наслаждает отдыхом на Бали (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7909/0_main.1485177075.png http://www.segodnya.ua/img/article/7909/0_tn.1485177075.png Звезды Пышнотелая певица провела две недели на острове и уже собирается возвращаться домой

Анна Семенович в прозрачном платье наслаждает отдыхом на Бали (фото)

Сегодня, 15:09

Пышнотелая певица провела две недели на острове и уже собирается возвращаться домой

Семенович отлично отдохнула на море. Фото: instagram.com/ann_semenovich
Семенович отлично отдохнула на море. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Певица Анна Семенович отдыхает на Бали и наслаждается пляжным отдыхом. Снимками с путешествия она делиться в Instagram.

"Ну и кто там плавает?" – подписала последний снимок Анна, на котором позирует в прозрачном платье и смотрит в море.

Ну и кто там плавает?️ #счастьевнутринас #анясеменович #юмор #muliaresortbali #позитивщики

Фото опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich)

"Красивая, в отличии от других не, вульгарная, так держать!", "Прекрасное сочетание красоты и нежности", "Красивая", – пишут ей поклонники.

Стоит отметить, что певица провела две недели на Бали и уже собирается возвращаться в Москву. Кроме отдыха, она также успела сняться в фотосессии, а также отпраздновать день рождения своего друга вместе с солистом группы Иванушки и его женой.

Я хочу быть...последней женщиной... Окончательной...заключительной... Не уболтанной...а обвенчанной... Ясным светом твоей обители... Добрым утром и тихой пристанью... И сводящим с ума желанием... Я хочу быть контрольным выстрелом... И последним твоим...признанием... Я хочу быть твоими крыльями... Этим лёгким надёжным ...бременем... Я хочу быть твоими былями... В рамках времени...и безвременно... Не умею я жить ...на меньшее... Что ты смотришь в глаза...так пристально ?.. Я хочу быть...последней женщиной... Я хочу быть твоей...единственной... Влюблённых всем выходных Фото @gvozd #счастьевнутринас #анясеменович #люблюилюбима #добровдуше #мир #позитивщики

Фото опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich)

Такое счастливое спокойствие внутри и вокруг, как же мне этого не хватает в быстротечной Москве. Иногда так хочется смотреть на Океан,пропитываться его силой и набирать мощную энергию. Это так необходимо для того, чтоб путь к нашей цели приносил нам удовольствия от процесса!!! Волшебного всем дня #muliaresortbali #счастьевнутринас #отдых #Бали #люблюилюбима #анясеменович #позитивщики

Фото опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich)

Тем временем Джамала показала милый снимок с женихом
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Источник:

"Сегодня"

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