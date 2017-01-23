Анна Семенович в прозрачном платье наслаждает отдыхом на Бали (фото)

Пышнотелая певица провела две недели на острове и уже собирается возвращаться домой

Певица Анна Семенович отдыхает на Бали и наслаждается пляжным отдыхом. Снимками с путешествия она делиться в Instagram.

"Ну и кто там плавает?" – подписала последний снимок Анна, на котором позирует в прозрачном платье и смотрит в море.

Ну и кто там плавает?️ #счастьевнутринас #анясеменович #юмор #muliaresortbali #позитивщики Фото опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich) Янв 22 2017 в 3:00 PST

"Красивая, в отличии от других не, вульгарная, так держать!", "Прекрасное сочетание красоты и нежности", "Красивая", – пишут ей поклонники.

Стоит отметить, что певица провела две недели на Бали и уже собирается возвращаться в Москву. Кроме отдыха, она также успела сняться в фотосессии, а также отпраздновать день рождения своего друга вместе с солистом группы Иванушки и его женой.

Тем временем Джамала показала милый снимок с женихом.