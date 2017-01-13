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Анна Семенович в прозрачном платье позировала на Бали (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7879/80_main.1484309932.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/80_tn.1484309932.jpg Звезды Семенович настолько вдохновили местные пейзажи, что стала рисовать

Анна Семенович в прозрачном платье позировала на Бали (фото)

Сегодня, 15:30

Семенович настолько вдохновили местные пейзажи, что стала рисовать

Анна Семенович. Фото: Instagram
Анна Семенович. Фото: Instagram

Певица Анна Семенович проводит свой отпуск на Бали. На странице в Instagram артистка делится живописными фото с путешествия.  Анна позирует на пляже в прозрачном платье и любуется красотой океана.

Семенович настолько вдохновили местные пейзажи, что стала рисовать. "На Бали хочется творить, и я творю. Написала свою первую картину "Выбор Души". Мы в каждый момент нашей жизни выбираем, куда нам пойти, как поступить и этим творим свою реальность. Можно творить ее всегда стремясь к любви и свету или упасть, это выбор каждого человека", – призналась певица.

"Любимые, идите за своей мечтой и ничего не бойтесь, у вас все получится. Даже если вашу мечту не поддерживают другие, не обижайтесь на них, у них есть своя мечта, просто не все люди умеют позволять жить другим, так как они хотят. В этом заключается мудрость жизни, жить самим в удовольствие и не мешать другим", – советует звезда.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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