Анна Семенович в прозрачном платье позировала на Бали (фото)

Певица Анна Семенович проводит свой отпуск на Бали. На странице в Instagram артистка делится живописными фото с путешествия. Анна позирует на пляже в прозрачном платье и любуется красотой океана.

Семенович настолько вдохновили местные пейзажи, что стала рисовать. "На Бали хочется творить, и я творю. Написала свою первую картину "Выбор Души". Мы в каждый момент нашей жизни выбираем, куда нам пойти, как поступить и этим творим свою реальность. Можно творить ее всегда стремясь к любви и свету или упасть, это выбор каждого человека", – призналась певица.

"Любимые, идите за своей мечтой и ничего не бойтесь, у вас все получится. Даже если вашу мечту не поддерживают другие, не обижайтесь на них, у них есть своя мечта, просто не все люди умеют позволять жить другим, так как они хотят. В этом заключается мудрость жизни, жить самим в удовольствие и не мешать другим", – советует звезда.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram