Антонио Бандерас после госпитализации прогуливается по парку с подругой (фото)

Актер поделился фото в компании возлюбленной в Instagram

На днях Антонио Бандерас попал в больницу. Актер был госпитализирован в клинику неподалеку от его дома в Суррее. 56-летний Антонио почувствовал сильную боль в грудной клетке во время тренировки.

После прибытия медиков его было решено госпитализировать. Однако актер пробыл в больнице недолго и вскоре был выписан.

Бандерас вышел на связь после экстренной госпитализации и поделился фото в компании возлюбленной в Instagram.

Антонио c Николь Кемпел прогулялся по парку. "Наслаждаемся природой после небольшого испуга. Целую вас", – написал актер.

Фото: Instagram