Антонио Бандерас после госпитализации прогуливается по парку с подругой (фото)
Актер поделился фото в компании возлюбленной в Instagram
На днях Антонио Бандерас попал в больницу. Актер был госпитализирован в клинику неподалеку от его дома в Суррее. 56-летний Антонио почувствовал сильную боль в грудной клетке во время тренировки.
После прибытия медиков его было решено госпитализировать. Однако актер пробыл в больнице недолго и вскоре был выписан.
Бандерас вышел на связь после экстренной госпитализации и поделился фото в компании возлюбленной в Instagram.
Антонио c Николь Кемпел прогулялся по парку. "Наслаждаемся природой после небольшого испуга. Целую вас", – написал актер.
Фото: Instagram
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