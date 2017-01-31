Антонио Бандерас после госпитализации прогуливается по парку с подругой (фото)

Сегодня, 17:30

Актер поделился фото в компании возлюбленной в Instagram

Антонио Бандерас. Фото: Instagram
Антонио Бандерас. Фото: Instagram

На днях Антонио Бандерас  попал в больницу. Актер был госпитализирован в клинику неподалеку от его дома в Суррее. 56-летний Антонио почувствовал сильную боль в грудной клетке во время тренировки. 

После прибытия медиков его было решено госпитализировать. Однако актер пробыл в больнице недолго и вскоре был выписан.

Бандерас вышел на связь после экстренной госпитализации и поделился фото в компании возлюбленной в Instagram.

Антонио c Николь Кемпел прогулялся по парку. "Наслаждаемся природой после небольшого испуга. Целую вас", – написал актер.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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