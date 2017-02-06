Анжелина Джоли возмущена иммиграционной политикой Трампа

Актриса заявила, что закрывать границы для беженцев и дискриминировать их на основе религии – это игры с огнем

Американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли жестко раскритиковала иммиграционную политику нового президента США Дональда Трампа.

Об этом она рассказала в статье для The New York Times, передает Новое время.

По данным издания, Джоли заявила, что Америка – страна, которая чтит права человека, потому решения, касающиеся беженцев, должны приниматься на основе фактов, а не страха.

"Я горжусь нашей страной, которая всегда предоставляла убежище нуждающимся. В свое время американцы проливали кровь в защиту прав человека, которые стоят выше географии, этнической принадлежности и религии", – написала актриса.

Кроме того, она отметила, что как мать шестерых детей, трое из которых были рождены за пределами США, она хочет своим детям светлого будущего, несмотря на место их рождения.

"Как посол доброй воли ООН я часто посещала лагеря беженцев, где люди буквально пытались выжить. Когда наши специалисты определяют тех беженцев, особенно детей, которым нужна большая помощь и защита, я хочу быть уверена, что наша страна, как одна из самых развитых, сделает все, чтобы помочь страждущему начать новую жизнь", – заявила Джоли.

Также, актриса заявила, что закрывать границы для беженцев и дискриминировать их на основе религии – это игры с огнем.

"Если мы создает группу второсортных беженцев, считая, что мусульмане не заслуживают нашей защиты, то мы разжигаем экстремизм за рубежом", – написала Джоли.

Она уверена, что именно такие действия становятся причинами нестабильности, от которой пытается защититься Трамп.

Завершая свою колонку, Джоли заявила, что американцы должны взаимодействовать с разными народами, вне зависимости от их вероисповедания и происхождения, ради общей безопасности.

"Я бы хотела, чтобы именно такую политику от имени всех американцев вел глава нашего государства", – подытожила актриса.

Ранее СМИ сообщали, что Анджелина Джоли снова хочет усыновить ребенка.