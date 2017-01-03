Аппетитная Эшли Грэм загорает топлесс возле бассейна (фото,видео)
Модель любит свое тело таким, какое оно есть, не стесняется и показывает его во всей красе
Американская модель plus size Эшли Грэм наслаждается отдыхом на Сейшелах, куда они с мужем прилетели праздновать его день рождения.
Снимками с райского отдыха она делиться в Instagram.
Эшли, которая любит свое тело таким, какое оно есть, не стесняется и показывает его во всей красе. Она меняет различные купальники и позволяет себе даже загорать топлесс возле бассейна.
Красивые виды и милая Эшли в комментариях получают множество комплиментов.
Ранее пышнотелая Эшли Грэм оголила свои формы в крошечном бикини.
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