Аппетитная Эшли Грэм загорает топлесс возле бассейна (фото,видео)

Модель любит свое тело таким, какое оно есть, не стесняется и показывает его во всей красе

Американская модель plus size Эшли Грэм наслаждается отдыхом на Сейшелах, куда они с мужем прилетели праздновать его день рождения.

Снимками с райского отдыха она делиться в Instagram.

Эшли, которая любит свое тело таким, какое оно есть, не стесняется и показывает его во всей красе. Она меняет различные купальники и позволяет себе даже загорать топлесс возле бассейна.

‍Private pool suits me just fine!‍ @fsseychelles coming out in Feb! #festiveinparadise Видео опубликовано A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Янв 2 2017 в 3:05 PST

Красивые виды и милая Эшли в комментариях получают множество комплиментов.

Ранее пышнотелая Эшли Грэм оголила свои формы в крошечном бикини.

V I E W S #festiveinparadise Фото опубликовано A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Янв 2 2017 в 4:33 PST