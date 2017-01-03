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Аппетитная Эшли Грэм загорает топлесс возле бассейна (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7853/43_main.1483447018.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/43_tn.1483447018.jpg Звезды Модель любит свое тело таким, какое оно есть, не стесняется и показывает его во всей красе

Аппетитная Эшли Грэм загорает топлесс возле бассейна (фото,видео)

Сегодня, 15:09

Модель любит свое тело таким, какое оно есть, не стесняется и показывает его во всей красе

Эшли с мужем. Фото: instagram.com/theashleygraham
Эшли с мужем. Фото: instagram.com/theashleygraham

Американская модель plus size Эшли Грэм наслаждается отдыхом на Сейшелах, куда они с мужем прилетели праздновать его день рождения.

Снимками с райского отдыха она делиться в Instagram.

Эшли, которая любит свое тело таким, какое оно есть, не стесняется и показывает его во всей красе. Она меняет различные купальники и позволяет себе даже загорать топлесс возле бассейна.

‍Private pool suits me just fine!‍ @fsseychelles coming out in Feb! #festiveinparadise

Видео опубликовано A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

Красивые виды и милая Эшли в комментариях получают множество комплиментов.

Ранее пышнотелая Эшли Грэм оголила свои формы в крошечном бикини.

V I E W S #festiveinparadise

Фото опубликовано A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

All s celebrating day one of 2017 at @fsseychelles

Фото опубликовано A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

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Источник:

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