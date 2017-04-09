Армия превратила девушку-механика в сексапильную фитнес-модель

Вчера, 05:29

На службе девушка приобрела подтянутые ягодицы и шикарный пресс


Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward

Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward

Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward

Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward

Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward

Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward

Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward

Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward

Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward

Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward

Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward

Хоуп Ховард из США прославилась в Instagram благодаря своей шикарной форме. Достичь идеального тела девушке помогла служба в армии, – передает Рен ТВ.

Она отправилась служить сразу после окончания школы. В армии Ховард освоила профессию автомеханика. После чего ее научили держать автомат и поднимать тяжести. Так девушка приобрела подтянутые ягодицы и шикарный пресс.

Вернувшись со службы, она увлеклась пауэрлифтингом и четыре года доводила тело до совершенства. Сейчас она работает фитнес-тренером и моделью.
тело, модель, девушка, ягодицы, instagram, служба в армии

Вы сейчас просматриваете новость "Армия превратила девушку-механика в сексапильную фитнес-модель". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford

51-летняя Синди Кроуфорд позирует топлес на пляже

8 Апреля, 23:19

Снимок модели уже собрал около 50 тысяч лайков

Звезды

Кара Делевинь снялась в рекламе с детенышем пумы

8 Апреля, 07:23

Держа на руках детеныша дикой кошки, Кара Делевинь демонстрирует вещи из новой весенней коллекции Puma

Звезды

Бьянка Балти. Фото: AFP

33-летняя модель Бьянка Балти надела джинсовый комбинезон на голое тело

7 Апреля, 16:00

Модель продемонстрировала обнаженную грудь и татуировку под ней

Звезды

Бар Рафаэли. Фото: instagram.com/barrefaeli

Экс-подруга Леонардо Ди Каприо ждет второго ребенка спустя полгода после рождения первенца

7 Апреля, 15:39

Модель вышла замуж в 2015 году за бизнесмена Ади Эзра. А уже в августе 2016 года на свет появилась их первая дочь Лив

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования