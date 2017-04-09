Армия превратила девушку-механика в сексапильную фитнес-модель
На службе девушка приобрела подтянутые ягодицы и шикарный пресс
Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward
Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward
Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward
Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward
Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward
Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward
Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward
Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward
Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward
Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward
Хоуп Ховард. Фото: instagram.com/hopeisabelhoward
Хоуп Ховард из США прославилась в Instagram благодаря своей шикарной форме. Достичь идеального тела девушке помогла служба в армии, – передает Рен ТВ.
Она отправилась служить сразу после окончания школы. В армии Ховард освоила профессию автомеханика. После чего ее научили держать автомат и поднимать тяжести. Так девушка приобрела подтянутые ягодицы и шикарный пресс.
Вернувшись со службы, она увлеклась пауэрлифтингом и четыре года доводила тело до совершенства. Сейчас она работает фитнес-тренером и моделью.
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