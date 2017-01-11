Арнольд Шварценеггер неожиданно посетил ресторан в Швеции и удивил весь персонал

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер неожиданно посетил ресторан в Швеции, чем очень удивил сотрудников заведения, сообщает The Local.

По данным издания, сотрудники SK Mat & Människor в Гетеборге были удивлены, когда вечером во вторник, 10 января, к ним зашла знаменитость.

Kul "drop in" gäst en tisdag i Göteborg @skrestaurang #actionhjälte #svenskasmakeråtalla #harnågratimmarsträningkvar Фото опубликовано Stefan Karlsson (@chefkarlsson) Янв 10 2017 в 12:48 PST

Позже шеф-повар ресторана Стефан Карлссон сделал совместный снимок, который опубликовал в Instagram, и назвал Шварценеггера "крутым гостем".

Примечательно, что когда издание обратилось к Карлссону за комментарием, то шеф-повар ответил, что ресторан не комментирует информацию о своих посетителях.