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Арнольд Шварценеггер неожиданно посетил ресторан в Швеции и удивил весь персонал http://www.segodnya.ua/img/article/7873/72_main.1484151150.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/72_tn.1484151150.jpg Звезды Шеф-повар ресторана сделал совместный снимок и назвал Шварценеггера "крутым гостем"

Арнольд Шварценеггер неожиданно посетил ресторан в Швеции и удивил весь персонал

Сегодня, 18:40

Шеф-повар ресторана сделал совместный снимок и назвал Шварценеггера "крутым гостем"

Актер удивил персонал ресторана. Кадр из видео
Актер удивил персонал ресторана. Кадр из видео

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер неожиданно посетил ресторан в Швеции, чем очень удивил сотрудников заведения, сообщает The Local.

По данным издания, сотрудники SK Mat & Människor в Гетеборге были удивлены, когда вечером во вторник, 10 января, к ним зашла знаменитость.

Kul "drop in" gäst en tisdag i Göteborg @skrestaurang #actionhjälte #svenskasmakeråtalla #harnågratimmarsträningkvar

Фото опубликовано Stefan Karlsson (@chefkarlsson)

Позже шеф-повар ресторана Стефан Карлссон сделал совместный снимок, который опубликовал в Instagram, и назвал Шварценеггера "крутым гостем".

Примечательно, что когда издание обратилось к Карлссону за комментарием, то шеф-повар ответил, что ресторан не комментирует информацию о своих посетителях.
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