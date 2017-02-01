Арсен Мирзоян представил песню для нацотбора на "Евровидение-2017" (видео)

Сегодня, 12:00

Песня, с которой Мирзоян будет участвовать в Национальном отборе "Евровидения", посвящена дочке Чаплина

Арсен Мирзоян. Фото: Facebook
Арсен Мирзоян. Фото: Facebook

Украинский музыкант Арсен Мирзоян представил композицию "Джеральдина" (Geraldine), с которой будет участвовать в полуфинале национальном отборе на "Евровидение-2017".

Песня, с которой Мирзоян будет участвовать в Национальном отборе Евровидения, посвящена дочке Чаплина.

Артист поделился историей создания песни: "Однажды я наткнулся на письмо Чаплина, – рассказывает Мирзоян. – Он был адресован его дочери Джеральдине. Мне, как отцу дочери, тоже знакомы эти эмоции: сыновья – мужчины в будущем, и они смогут сами за себя постоять, а принцессе нужен верный рыцарь на всю жизнь. Мне хватило пару часов, я кратко зарифмовал письмо Чарли – так появилась песня "Джеральдина".
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