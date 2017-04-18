Ассия Ахат снялась обнаженной для обложки

Скрипачка и певица Ассия Ахат решила удивить чувственной и очень личной песней. Композиция "Переплетает" станет новым витком в творчестве артистки.

Автор "Переплетает", по словам Ассии, настолько точно передал все ее эмоции в тексте и музыке, что, кажется, прочитал ее мысли, прожил за нее определенный этап жизни. "Для меня песня – прежде всего мелодия и гармония. В "Переплетает" не только красивая мелодия и гармония, в ней необычные стихи. На первый взгляд, в тексте нет драмы, кульминации, развязки, как это часто бывает, но есть нечто такое, что можно прочесть между строк. Эта песня – мой сегодняшний внутренний мир, мои эмоции и чувства! Прежде всего, это – очень личная песня! Одним словом – моя! Послушайте, чтобы в этом убедиться",– комментирует Ассия Ахат.

Вдохновившись этой композицией, Ассия решила, что обложкой нового трека станет смелый снимок, на котором она запечатлена обнаженной. Автором фотосессии выступил Юрий Балан.

Напомним, не так давно Ассия Ахат презентовала новое видео на песню "Диско", музыкальным продюсером которого стал MONATIK.