Ассия Ахат снялась обнаженной для обложки

Сегодня, 14:30

Певица рассказала о личной драме в новой песне

Ассия Ахат. Фото: Facebook
Ассия Ахат. Фото: Facebook

Скрипачка и певица Ассия Ахат решила удивить чувственной и очень личной песней. Композиция "Переплетает" станет новым витком в творчестве артистки.

Автор "Переплетает", по словам Ассии, настолько точно передал все ее эмоции в тексте и музыке, что, кажется, прочитал ее мысли, прожил за нее определенный этап жизни. "Для меня песня – прежде всего мелодия и гармония. В "Переплетает" не только красивая мелодия и гармония, в ней необычные стихи. На первый взгляд, в тексте нет драмы, кульминации, развязки, как это часто бывает, но есть нечто такое, что можно прочесть между строк. Эта песня – мой сегодняшний внутренний мир, мои эмоции и чувства! Прежде всего, это – очень личная песня! Одним словом – моя! Послушайте, чтобы в этом убедиться",– комментирует Ассия Ахат.

Вдохновившись этой композицией, Ассия решила, что обложкой нового трека станет смелый снимок, на котором она запечатлена обнаженной. Автором фотосессии выступил Юрий  Балан.

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Напомним, не так давно Ассия Ахат презентовала новое видео на песню "Диско", музыкальным продюсером которого стал MONATIK.
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