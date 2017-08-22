Автор "Игры престолов" прокомментировал сокращение сцен эротики и насилия в сериале

Вчера, 20:23

Джордж Мартин говорит, что книга показывает его видение мира

Джордж Мартин. Фото: instagram.com/izdatelstvoast
Джордж Мартин. Фото: instagram.com/izdatelstvoast

Культовый американский писатель Джордж Мартин (создатель цикла романов "Песнь льда и пламени", по которым поставлен сериал "Игра престолов"), рассказал изданию "Медуза", как он относится к решению авторов сериала значительно сократить число шокирующих откровенных сцен эротики и насилия. 

"Я не стал бы с ним спорить, – говорит писатель. – Сериал – это сериал. Иногда его продюсерам приходится сталкиваться с проблемами, которых у меня нет: бюджет, хронометраж, позволенное и непозволенное, исходя из формата и аудитории. В первом сезоне бюджет был небольшим, и не было речи о том, чтобы показать на экране битвы. В сериале с этим справились просто: мы видим события глазами Тириона, который получает удар по голове, а когда приходит в себя, битва уже закончилась. Причина проста: не было денег на массовку и спецэффекты. Книга показывает мое видение этого мира, не ограниченное ничем. Включая сексуальность и насилие. Вообще, "Игра престолов" – это эпос о войне, как и многие фэнтези, включая книги Толкина. Пишешь о войне? Будь честен, считаю я! Война – серьезнейшая и мощнейшая тема в истории культуры, от "Илиады" до "Войны и мира". 

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Джордж Мартин говорит, что книга показывает его видение этого мира, и там оно не ограниченное ничем.

"Иногда люди читают "Игру престолов" как набор политических метафор, – продолжает писатель. – Но "Песнь льда и пламени" посвящена вопросам власти, ее использования и злоупотребления. Тому, на что человек готов, чтобы получить власть, и тому, что он с ней делает, когда получает. Речь идет о правителях и правительствах, которые ведут войну. Разумеется, мои взгляды на эти вопросы сполна отражены в "Игре престолов". Но чем она точно не является, так это аллегорией на конкретных правителей и политиков 21 века".
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