Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Автор петиции против новогодних "огоньков" извинился перед Аллой Пугачевой http://www.segodnya.ua/img/article/7886/53_main.1484569665.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/53_tn.1484569665.jpg Звезды Как подчеркнул Манукян, он не призывал изгонять из эфира ни Пугачеву, ни ее коллег.

Автор петиции против новогодних "огоньков" извинился перед Аллой Пугачевой

Сегодня, 15:30

Как подчеркнул Манукян, он не призывал изгонять из эфира ни Пугачеву, ни ее коллег.

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Instagram
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Instagram

Автор петиции против новогодних "огоньков" Вадим Манукян извинился перед певицей Аллой Пугачевой, – сообщает "СтарХит".

По словам Манукяна, он не хотел задеть или обидеть артистку. "К сожалению, мои слова были неправильно истолкованы. Существует и другая петиция, не моя, именно ее заголовок подлил масла в огонь и вызвал бурную реакцию артистов и СМИ", – пояснил автор обращения.

Как подчеркнул Манукян, он не призывал изгонять из эфира ни Пугачеву, ни ее коллег. Он выразил уверенность, что поклонники были рады оказаться с певицей "как будто бы" за одним столом. Вместе с тем, отметил автор петиции, есть и те, кому такое творчество не близко.

Кроме того, по словам Манукяна, он не предполагал, что его обращение вызовет огромный резонанс и спровоцирует друзей, врагов и фанатов Пугачевой. Автор петиции добавил, что он не хотел нагнетать напряженности вокруг имени артистки.
Пугачева, обращение, творчество, Алла Пугачева, петиции

Вы сейчас просматриваете новость "Автор петиции против новогодних "огоньков" извинился перед Аллой Пугачевой". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Газета.Ru, СтарХит

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Instagram

Максим Галкин пригрозил обидчикам Аллы Пугачевой Старым Новым годом

13 Января, 13:00

На петицию уже отреагировали 147 тысяч пользователей

Звезды

Звезды поддерживают певицу. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

В поддержку Аллы Пугачевой запустили флешмоб с "говорящими тапками"

12 Января, 15:39

Идею подхватили ее коллеги певцы Николай Басков и Филипп Киркоров 

Звезды

Пугачева не унывает. Фото: instagram.com/alla_orfey

"Живем дальше": Алла Пугачева записала ироничный ролик своим критиканам

11 Января, 16:09

На петицию отреагировали уже почти 200 тысяч пользователей

Звезды

Анастасия Волочкова. Фото: Instagram

Скандал с Аллой Пугачевой довел Анастасию Волочкову до слез

11 Января, 14:30

По словам балерины, она не понимает, почему Аллу Борисовну хотят исключить из эфиров

Звезды

Александр Буйнов и Алла Пугачева. Фото: Instagram

Александр Буйнов встал на защиту Аллы Пугачевой: "Она может и должна выходить на сцену всю жизнь"

11 Января, 12:00

Автор петиции раскритиковал эфир российского канала (31 декабря) и попросил улучшить качество новогоднего контента в следующем году

Звезды

На петицию отреагировали 115 тысяч пользователей. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Алла Пугачева ответила на призыв убрать ее из эфира: "Ну что, злопыхатели, возбудились?"

11 Января, 10:22

Аллу Пугачеву поддержали Игорь Николаев и Филипп Киркоров 

Звезды

Никита Пресняков с невестой. Фото: Instagram

Никита Пресняков устроил шумную вечеринку в доме Аллы Пугачевой

4 Января, 12:00

Новый год внук Аллы Пугачевой отметил с невестой и друзьями

Звезды

Алла Пугачева, Максим Галкин, Александр Буйнов. Фото: Instagram

Рваные джинсы и модные кеды: Алла Пугачева удивила хулиганским образом

3 Января, 10:01

Супруга Максима Галкина выглядит помолодевшей и стройной

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.