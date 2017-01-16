Автор петиции против новогодних "огоньков" извинился перед Аллой Пугачевой

Как подчеркнул Манукян, он не призывал изгонять из эфира ни Пугачеву, ни ее коллег.

Автор петиции против новогодних "огоньков" Вадим Манукян извинился перед певицей Аллой Пугачевой, – сообщает "СтарХит".

По словам Манукяна, он не хотел задеть или обидеть артистку. "К сожалению, мои слова были неправильно истолкованы. Существует и другая петиция, не моя, именно ее заголовок подлил масла в огонь и вызвал бурную реакцию артистов и СМИ", – пояснил автор обращения.

Как подчеркнул Манукян, он не призывал изгонять из эфира ни Пугачеву, ни ее коллег. Он выразил уверенность, что поклонники были рады оказаться с певицей "как будто бы" за одним столом. Вместе с тем, отметил автор петиции, есть и те, кому такое творчество не близко.

Кроме того, по словам Манукяна, он не предполагал, что его обращение вызовет огромный резонанс и спровоцирует друзей, врагов и фанатов Пугачевой. Автор петиции добавил, что он не хотел нагнетать напряженности вокруг имени артистки.