Бабушка Натальи Водяновой поддержала ее на показе в Париже (фото)

Сегодня, 11:30

Ульяна Сергеенко презентовала новую весенне-летнюю кутюрную коллекцию

Наталья Водянова. Фото: AFP
Наталья Водянова. Фото: AFP

Вчера в рамках Недели высокой моды в Париже состоялся показ Ульяны Сергеенко.

Бренд презентовал новую весенне-летнюю кутюрную коллекцию. Подиумом в этот вечер послужила арена цирка Le Cirque d’Hiver, главными звездами которой стали модели Даутцен Крез и Наталья Водянова.

Водянова пригласила на показ бабушку Ларису Гавриловну, которая прилетела во французскую столицу из Нижнего Новгорода.

"Бабунечка", – подписала трогательный кадр в Instagram Наталья.

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Фото: Instagram

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Фото: AFP

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Фото: AFP
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"Сегодня"

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