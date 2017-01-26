Бабушка Натальи Водяновой поддержала ее на показе в Париже (фото)

Вчера в рамках Недели высокой моды в Париже состоялся показ Ульяны Сергеенко.

Бренд презентовал новую весенне-летнюю кутюрную коллекцию. Подиумом в этот вечер послужила арена цирка Le Cirque d’Hiver, главными звездами которой стали модели Даутцен Крез и Наталья Водянова.

Водянова пригласила на показ бабушку Ларису Гавриловну, которая прилетела во французскую столицу из Нижнего Новгорода.

"Бабунечка", – подписала трогательный кадр в Instagram Наталья.

Фото: Instagram

Фото: AFP

Фото: AFP