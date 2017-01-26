Бабушка Натальи Водяновой поддержала ее на показе в Париже (фото)
Ульяна Сергеенко презентовала новую весенне-летнюю кутюрную коллекцию
Вчера в рамках Недели высокой моды в Париже состоялся показ Ульяны Сергеенко.
Бренд презентовал новую весенне-летнюю кутюрную коллекцию. Подиумом в этот вечер послужила арена цирка Le Cirque d’Hiver, главными звездами которой стали модели Даутцен Крез и Наталья Водянова.
Водянова пригласила на показ бабушку Ларису Гавриловну, которая прилетела во французскую столицу из Нижнего Новгорода.
"Бабунечка", – подписала трогательный кадр в Instagram Наталья.
Фото: Instagram
Фото: AFP
Фото: AFP
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