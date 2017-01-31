Балерина Екатерина Кухар впервые показала сына (фото)

Балерина Екатерина Кухар больше не скрывает лицо своего первенца. В фотосессии для глянцевого журнала Viva!, Катерина впервые показала 7-летнего сына Тимура.

Однако свою младшую дочь Анастасию, которой сейчас только 2 года, балерина пока предпочитает скрывать от широкой публики, но в то же время охотно рассказывает о ней: "Настенька у нас папина дочка. Требовательная и хитрая женщина. Вьет веревки из Саши и Тимура. Я наказываю, а они защищают ее. Особенно Тимур. Говорит: "Нельзя наказывать ребенка!". Я пришла из роддома, волновалась, как старший сын воспримет сестру, не будет ли ревности. Захожу с этим розовым конвертиком домой и с напряжением жду, как же он отреагирует на сестру, а сын: "Настасья, голубушка моя!" – я после этих слов сразу успокоилась".

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба