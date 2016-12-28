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Балерине Екатерине Кухар пришлось выйти на сцену с высокой температурой (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7838/97_main.1482923489.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/97_tn.1482923489.jpg Звезды Кухар рассказала о своем самочувствии

Балерине Екатерине Кухар пришлось выйти на сцену с высокой температурой (фото)

Сегодня, 13:30

Кухар рассказала о своем самочувствии

Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Фото: Facebook
Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Фото: Facebook

Прима балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар танцевала два одноактных балета за один вечер с высокой температурой. Билеты на "Кармен" и "Шахеризада" с участием Екатерины Кухар и Александр Стоянов были распроданы еще за 2 недели до спектакля. 

На странице в Facebook Екатерина Кухар рассказала о своем самочувствии: "Сегодня было необычайно трудно...но градус любви к зрителю выше температуры тела. Аншлаг! "Кармен-Шахерезада" в стенах родного театра. Спасибо всем за поддержку и невероятные памятные подарки", – прокомментировала звезда.

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Фото: Facebook

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Фото: Facebook

25 декабря прима балерина вернулась с гастролей по Америке, где она танцевала со своим партнером Александром Стояновым.

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Фото: Facebook

Поклонники балерины в комментариях желают ей скорейшего выздоровления, а те, кто присутствовал на спектакле, благодарят приму и пишут, что никогда бы в жизни не догадались, что она выступает с высокой температурой.

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Источник:

"Сегодня"

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