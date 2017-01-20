Бали,Таиланд и Шри-Ланка: где и как проводят зимние каникулы звезды (фото)
Полякова и Яремчук отдыхают на Бали, а Каменских в теплых краях не забывает о спорте
Январь для звезд – период отпусков и творческих каникул. Поработав плодотворно на протяжении года, знаменитости восстанавливают силы в теплых краях или проводят время с семьями.
На отдыхе Настя Каменских освоила сапбординг (серфинг с веслом), а также не забывала о ежедневных тренировках для поддержания формы. Каменских продемонстрировала пышные формы в ярком купальнике.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Оля Полякова после плодотворного года восстанавливает силы в продолжительном отпуске. Певица с семьей и друзьями отдыхает в Индонезии на острове Бали.
Суперблондинка поселилась на вилле с видом на Индийский океан вдали от туристов. В свой день рождения (17 января), Полякова устроила костюмированную вечеринку в балийском стиле.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Ани Лорак вместе с мужем Муратом, дочерью Соней и друзьями отдыхает на Кубе.
Фото: Instagram
Наталка Карпа с мужем Евгением Тереховым проводит зимние каникулы на курорте Тангалле (Шри-Ланка), на берегу Индийского океана.
Фото: Facebook
Глюкоза с мужем и друзьями провела отпуск во Вьетнаме, на острове Фукуок.
Фото: Instagram
Надежда Дорофеева и Владимир Дантес отправились в Таиланд. Для отдыха супруги выбрали остров в Сиамском заливе Тихого океана – Самуй (второй по размеру, после Пхукета).
Фото: Instagram
Мария Яремчук, как и Оля Полякова, отдыхает на острове Бали.
Фото: Instagram
Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская в компании мужа Эдгара восстановила силы на Сейшельских островах. Там супруги арендовали виллу с бассейном.
Фото: Instagram
Джамала выбрала для отдыха Шри-Ланку. Победительница "Евровидения" насладилась красотой рисовых полей и чайных плантаций. "Вдыхаю чай, выдыхаю манго", – подписала один из кадров в Instagram звезда.
Фото: Instagram
Даша Астафьева, в отличие от своих коллег, которые улетели в теплые края, выбрала для отпуска Австрию.
В провинции Тироль (историческая область в Центральной Европе в восточной части Альпийских гор) Астафьева покаталась на лыжах с возлюбленным.
Фото: Instagram
Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха после новогодних концертов вместе с друзьями и новым возлюбленным, которого пока скрывает, улетела в отпуск в Таиланд.
Фото: Instagram
Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина вместе с мужем – Валерием Бебко отдохнула в Таиланде.
Фото: Instagram
Четвертый год подряд режиссер Алан Бадоев не изменяет себе и отправляется за вдохновением в Индонезию.
Фото: Instagram
Светлана Лобода с дочерью Евой наслаждается теплыми деньками в Доминиканской республике. Также мама с дочкой побывали в США: в Орландо они отправились в Диснейленд. Певица рассказала, что планирует находиться на отдыхе в течение месяца.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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