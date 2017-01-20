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Бали,Таиланд и Шри-Ланка: где и как проводят зимние каникулы звезды (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/15_main.1484922984.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/15_tn.1484922984.jpg Звезды Полякова и Яремчук отдыхают на Бали, а Каменских в теплых краях не забывает о спорте

Бали,Таиланд и Шри-Ланка: где и как проводят зимние каникулы звезды (фото)

Сегодня, 09:31

Полякова и Яремчук отдыхают на Бали, а Каменских в теплых краях не забывает о спорте

Настя Каменских. Фото: Instagram
Настя Каменских. Фото: Instagram

Январь для звезд – период отпусков и творческих каникул. Поработав плодотворно на протяжении года, знаменитости восстанавливают силы в теплых краях или проводят время с семьями.

На отдыхе Настя Каменских освоила сапбординг (серфинг с веслом), а также не забывала о ежедневных тренировках для поддержания формы. Каменских продемонстрировала пышные формы в ярком купальнике.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

Оля Полякова после плодотворного года восстанавливает силы в продолжительном отпуске. Певица с семьей и друзьями отдыхает в Индонезии на острове Бали.

Суперблондинка поселилась на вилле с видом на Индийский океан вдали от туристов. В свой день рождения (17 января), Полякова устроила костюмированную вечеринку в балийском стиле.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

Ани Лорак вместе с мужем Муратом, дочерью Соней и друзьями отдыхает на Кубе.

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Фото: Instagram 

Наталка Карпа с мужем Евгением Тереховым проводит зимние каникулы на курорте Тангалле (Шри-Ланка), на берегу Индийского океана.

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Фото: Facebook

Глюкоза с мужем и друзьями провела отпуск во Вьетнаме, на острове Фукуок.

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Фото: Instagram 

Надежда Дорофеева и Владимир Дантес отправились в Таиланд. Для отдыха супруги выбрали остров в Сиамском заливе Тихого океана – Самуй (второй по размеру, после Пхукета).

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Фото: Instagram 

Мария Яремчук, как и Оля Полякова, отдыхает на острове Бали.

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Фото: Instagram 

Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская в компании мужа Эдгара восстановила силы на Сейшельских островах. Там супруги арендовали виллу с бассейном.

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Фото: Instagram 

Джамала выбрала для отдыха Шри-Ланку. Победительница "Евровидения" насладилась красотой рисовых полей и чайных плантаций. "Вдыхаю чай, выдыхаю манго", – подписала один из кадров в Instagram звезда.

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Фото: Instagram 

Даша Астафьева, в отличие от своих коллег, которые улетели в теплые края, выбрала для отпуска Австрию.

В провинции Тироль (историческая область в Центральной Европе в восточной части Альпийских гор) Астафьева покаталась на лыжах с возлюбленным.

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Фото: Instagram 

Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха после новогодних концертов вместе с друзьями и новым возлюбленным, которого пока скрывает, улетела в отпуск в Таиланд.

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Фото: Instagram 

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина вместе с мужем – Валерием Бебко отдохнула в Таиланде.

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Фото: Instagram 

Четвертый год подряд режиссер Алан Бадоев не изменяет себе и отправляется за вдохновением в Индонезию.

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Фото: Instagram 

Светлана Лобода с дочерью Евой наслаждается теплыми деньками в Доминиканской республике.  Также мама с дочкой побывали в США: в Орландо они отправились в Диснейленд. Певица рассказала, что планирует находиться на отдыхе в течение месяца.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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