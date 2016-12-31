Беби-бум: знаменитости, ставшие родителями в 2016 году (фото)

В подборке "Сегодня. ua" представлены знаменитости, которые пополнили свои семьи в 2016 году. Одни звезды познали радость материнства впервые, другие − стали многодетными родителями.

Екатерина Варченко

Украинская актриса Екатерина Варченко родила первенца 9 октября. Мальчика назвали интересным именем Кристиан-Дориан Анатолиевич Фон-Филандра. Екатерина замужем за актером Анатолием Фон-Филандра.

Фото: Facebook

Екатерина Бужинская

27 декабря в киевском роддоме певица Екатерина Бужинская родила двойню: мальчика и девочку. "Это была моя мечта. И она осуществилась. Конечно же, в тот момент я была счастлива. Всегда хотела иметь большую дружную семью. Мне безумно хотелось много детей, теплых уютных вечеров с семьей и чтобы в доме всегда звучал детский смех. Когда в клинике подтвердили факт о моей беременности, я не могла поверить, это не передаваемые ощущения и эмоции счастья. Во время нашего свадебного путешествия мы поехали в Иерусалим, где с любимым написали записку-просьбу и вложили в Стену Плача, а по возвращению в Болгарию зашли в церковь и совершенно случайно обнаружили две рядом висящие иконы святой великомученицы Екатерины и святого Димитрия Солунского. Спустя некоторое время мне приснился сон, в котором два белых голубя прилетели и сели мне на руку. Для нас это было своего рода посланием, что наша мечта осуществима. Благодарна Богу за такой подарок судьбы. У нас королевская двойня: мальчик и девочка. Мы дождались появления наших малышей. Все время мечтала их поскорее увидеть и прижать к себе. Я невероятно счастлива", – прокомментировала артистка.

У Бужинской также подростает дочь Елена от предыдущего брака с продюсером Юрием Квеленковым.

Фото: Facebook

Нелли Уварова

Звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова родила сына в ноябре. Для артистки и ее супруга, 42-летнего актера Александра Гришина, этот ребенок стал вторым. Пара уже воспитывает пятилетнюю дочь Ию.

Фото: Кино-Театр.ру

Наталья Водянова

Супермодель Наталья Водянова 4 июня в пятый раз стала матерью. Сыну родители дали имя Роман. Для Натальи Водяновой и французского миллиардера Антуана Арно Роман это второй общий ребенок, пара уже воспитывает двухлетнего сына Максима. Кроме того, у Натальи есть три ребенка от прошлого брака с британским лордом Джастином Портманом – сыновья Виктор, Лукас и дочь Нева.

Фото: Instagram

Алсу

Певица Алсу родила сына в августе. Алсу также воспитывает двух дочерей – Микеллу и Сафину. Роды проходили в Израиле. Мальчика назвали Рафаэль в честь дедушки со стороны отца.

Фото: Instagram

Ксения Собчак

18 ноября телеведущая Ксения Собчак стала мамой. Ксения подарила мужу – актеру Максиму Виторгану сына. Для Собчак ребенок стал первым, а для ее мужа, 44-летнего актера Максима Виторгана, — третьим.

Фото: Instagram

Елена Кравец

39-летняя актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец 15 августа во второй раз стала мамой. Кравец родила двойню. Мальчика и девочку родители назвали Иваном и Катериной. Актриса также воспитывает 13-летнюю дочь Марию.

Фото: Facebook

Меган Фокс

4 августа у Меган Фокс и Брайана Остина Грина родился третий ребенок. Мальчик получил имя Джорни Ривер Грин. У Фокс и Грина есть двое сыновей: 3-летний Ноа и 2-летний Боди.

Фото: REX

Лив Тайлер

39-летняя актриса Лив Тайлер и ее возлюбленный – спортивный агент Дэйв Гарднер стали родителями в июле. Актриса родила дочку, которой дала имя – Лула Роза Гарднер. В 2003-2008 годах Лив была замужем за музыкантом из группы Spacehog Ройстоном Лэнгдоном. У бывших супругов есть сын — Майло Уильям Лэнгдон. С весны 2014 года Лив состоит в фактическом браке со спортивным агентом Дейвом Гарднером, с которым она помолвлена с 2015 года. У пары есть сын — Сейлор Джин Гарднер, крестным отцом которого стал футболист Дэвид Бекхэм.

Фото: Instagram

Мария Порошина

В актерской семье Марии Порошиной и Ильи Древнова радостное событие произошло в феврале. 42-летняя артистка родила четвертую дочь. Порошина также воспитывает дочку Полину от актера Гоши Куценко, с которым прожила пять лет. От второго мужа Ильи Древнова у нее две дочки – Серафима и Аграфена.

Фото: Instagram

Тоня Матвиенко

15 января певица Тоня Матвиенко родила ребенка от Арсена Мирзоряна. Для Тони это второй ребенок – она также воспитывает дочку Ульяну, а вот Арсен уже в третий раз стал отцом, у него подрастают два сына от первого брака – Владик и Артем.

Фото: Instagram

Галина Безрук

Украинская актриса и певица Галина Безрук в 2016 году впервые стала мамой. Актриса родила девочку 13 декабря. Безрук замужем за актером Артемом Алексеевым.

Фото: Instagram

Анита Луценко

Телеведущая, тренер шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко 7 июня впервые стала мамой. Луценко родила дочь в одной из столичных клиник. Анита выбрала для дочери необычное имя – Мия.

Фото: Instagram

Ангелина Завальская

В семье певицы Ангелины Завальской и телеведущего Александра Колодия радостное событие произошло в мае. Певица во второй раз стала мамой. Ангелина родила девочку. У Ангелины и ее мужа Александра также подрастает сын Кирилл.

Фото: Instagram

Ольга Фреймут

8 мая 34-летняя ведущая Ольга Фреймут во второй раз стала мамой. Фреймут родила сына. Мальчику дали имя Валерий. Отцом Валерия является генеральный продюсер "Нового канала" Владимир Локотко. Телеведущая также воспитывает дочь Злату.

Фото: Instagram

Блейк Лайвли

В октябре Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями во второй раз. Актриса родила девочку. У Блейк и Райана, которые поженились в 2012 году, также подрастает дочка Джеймс, появившаяся на свет в декабре 2014 года.

Фото: AFP

Мила Кунис

В конце ноября 33-летняя Мила Кунис и 38-летний Эштон Катчер стали родителями во второй раз. У супругов родился сын. Мальчика назвали Димитрием, его второе имя —Портвуд. Эштон Катчер и Мила Кунис поженились в 2015 году. Для него это второй брак (ранее он был женат на американской актрисе Деми Мур, в конце ноября 2013 года пара развелась), для нее — первый. В сентябре 2014 года у супругов родилась дочь, которую назвали Вайатт Изабель.

Фото: AFP

Ева Мендес

В мае Ева Мендес и Райан Гослинг стали родителями во второй раз. У знаменитостей родилась дочь – Аманда Ли. В переводе с испанского имя малышки означает "любимая". Так звали и бабушку Мендес. Райан и Ева воспитывают еще дочку Эсмеральду – она родилась в сентябре 2014 года.

Фото: Instagram

Алек Болдуин

58-летний Алек Болдуин и его 32-летняя жена Хилария Томас стали родителями 12 сентября. У пары родился сын, которому дали имя Леонардо Энджела Чарльз. У пары уже есть двое общих детей – 3-летняя дочь Кармен Габриела и годовалый сын Рафаэль Томас. У Алека Болдуина также есть 20-летняя дочь Айрленд от брака с Ким Бэсинджер.

Фото: Instagram

Мик Джаггер

В начале декабря фронтмен британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер в восьмой раз стал отцом. Возлюбленная 73-летнего рокера, 29-летняя балерина Мелани Хамрик, родила мальчика. Лидер The Rolling Stones был дважды женат — на актрисе и правозащитнице Бьянке Джаггер и модели Джерри Холл. Последний брак, заключенный на Бали, в Лондоне признали недействительным. От первой супруги у него один ребенок, от второй — четверо. Еще двое детей — от подруг Марши Хант и Лусианы Гименес. Старшему ребенку музыканта — дочери Кэрис — 45 лет, младшему сыну Лукасу — 17.

Фото: REX

Ронни Вуд

Гитарист британской группы The Rolling Stones Ронни Вуд стал отцом двух девочек-близнецов 30 мая. Близняшек назвали Грейси Джейн и Элис Роуз. Это первые общие дети 69-летнего Вуда и его 38-летней супруги Салли, с которой они поженились в 2012 году. Напомним, что у музыканта есть также четверо детей от предыдущих браков.

Фото: Instagram

Адам Левин

Лидер группы Maroon 5 Адам Левин и модель Victoria's Secret Бехати Принслу впервые стали родителями в сентябре. Девочку назвали Дасти Роуз. Левин и Принслу обручились в 2013 году, а поженились в 2014 году.

Фото: Instagram

Энн Хэтэуэй

В 2016 году актриса Энн Хэтэуэй родила сына. Первенец актрисы и ее мужа Адама Шульмана появился на свет 24 марта. Мальчик получил имя Джонатан Роузбэнкс. Энн Хэтэуэй начала встречаться с дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом в 2008 году. В ноябре 2011-го пара обручилась, а 29 сентября 2012 года, связала себя узами брака.

Фото: AFP