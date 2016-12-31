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Беби-бум: знаменитости, ставшие родителями в 2016 году (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7833/31_main.1482784650.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/31_tn.1482784650.jpg Звезды Супермодель Наталья Водянова в пятый раз стала матерью, а актриса Елена Кравец родила двойню

Беби-бум: знаменитости, ставшие родителями в 2016 году (фото)

Сегодня, 16:09

Супермодель Наталья Водянова в пятый раз стала матерью, а актриса Елена Кравец родила двойню

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Фото: AFP
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Фото: AFP

В подборке "Сегодня. ua" представлены знаменитости, которые пополнили свои семьи в 2016 году. Одни звезды познали радость материнства впервые, другие − стали многодетными родителями.

Екатерина Варченко

Украинская актриса Екатерина Варченко родила первенца 9 октября. Мальчика назвали интересным именем Кристиан-Дориан Анатолиевич Фон-Филандра. Екатерина замужем за актером Анатолием Фон-Филандра.

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Фото: Facebook

Екатерина Бужинская

27 декабря в киевском роддоме певица Екатерина Бужинская родила двойню: мальчика и девочку. "Это была моя мечта. И она осуществилась. Конечно же, в тот момент я была счастлива. Всегда хотела иметь большую дружную семью. Мне безумно хотелось много детей, теплых уютных вечеров с семьей и чтобы в доме всегда звучал детский смех. Когда в клинике подтвердили факт о моей беременности, я не могла поверить, это не передаваемые ощущения и эмоции счастья. Во время нашего свадебного путешествия мы поехали в Иерусалим, где с любимым написали записку-просьбу и вложили в Стену Плача, а по возвращению в Болгарию зашли в церковь и совершенно случайно обнаружили две рядом висящие иконы святой великомученицы Екатерины и святого Димитрия Солунского. Спустя некоторое время мне приснился сон, в котором два белых голубя прилетели и сели мне на руку. Для нас это было своего рода посланием, что наша мечта осуществима. Благодарна Богу за такой подарок судьбы. У нас королевская двойня: мальчик и девочка. Мы дождались появления наших  малышей. Все время мечтала их поскорее увидеть и прижать к себе. Я невероятно счастлива", – прокомментировала артистка. 

У Бужинской также подростает дочь Елена от предыдущего брака с продюсером Юрием Квеленковым.

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 Фото: Facebook

Нелли Уварова

Звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова родила сына в ноябре. Для артистки и ее супруга, 42-летнего актера Александра Гришина, этот ребенок стал вторым. Пара уже воспитывает пятилетнюю дочь Ию.

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Фото: Кино-Театр.ру

Наталья Водянова

Супермодель Наталья Водянова 4 июня в пятый раз стала матерью. Сыну родители дали имя Роман. Для Натальи Водяновой и французского миллиардера Антуана Арно Роман это второй общий ребенок, пара уже воспитывает двухлетнего сына Максима. Кроме того, у Натальи есть три ребенка от прошлого брака с британским лордом Джастином Портманом – сыновья Виктор, Лукас и дочь Нева.

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Фото: Instagram

Алсу

Певица Алсу родила сына в августе. Алсу также воспитывает двух дочерей – Микеллу и Сафину. Роды проходили в Израиле. Мальчика назвали Рафаэль в честь дедушки со стороны отца.

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Фото: Instagram

Ксения Собчак

18 ноября телеведущая Ксения Собчак стала мамой.  Ксения подарила мужу – актеру Максиму Виторгану  сына. Для Собчак ребенок стал первым, а для ее мужа, 44-летнего актера Максима Виторгана, — третьим.

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Фото: Instagram

Елена Кравец

39-летняя актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец 15 августа во второй раз стала мамой. Кравец родила двойню. Мальчика и девочку родители назвали Иваном и Катериной. Актриса также воспитывает 13-летнюю дочь Марию.

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Фото: Facebook

Меган Фокс

4 августа у Меган Фокс и Брайана Остина Грина родился третий ребенок. Мальчик получил имя Джорни Ривер Грин.  У Фокс и Грина есть двое сыновей: 3-летний Ноа и 2-летний Боди.

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Фото: REX

Лив Тайлер

39-летняя актриса Лив Тайлер и ее возлюбленный – спортивный агент Дэйв Гарднер стали родителями в июле. Актриса родила дочку, которой дала имя – Лула Роза Гарднер. В 2003-2008 годах Лив была замужем за музыкантом из группы Spacehog Ройстоном Лэнгдоном. У бывших супругов есть сын — Майло Уильям Лэнгдон. С весны 2014 года Лив состоит в фактическом браке со спортивным агентом Дейвом Гарднером, с которым она помолвлена с 2015 года. У пары есть сын — Сейлор Джин Гарднер, крестным отцом которого стал футболист Дэвид Бекхэм.

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Фото: Instagram

Мария Порошина

В актерской семье Марии Порошиной и Ильи Древнова радостное событие произошло в феврале. 42-летняя артистка родила четвертую дочь. Порошина также воспитывает дочку Полину от актера Гоши Куценко, с которым прожила пять лет. От второго мужа Ильи Древнова у нее две дочки – Серафима и Аграфена.

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Фото: Instagram

Тоня Матвиенко

15 января певица Тоня Матвиенко родила ребенка от Арсена Мирзоряна. Для Тони это второй ребенок – она также воспитывает дочку Ульяну, а вот Арсен уже в третий раз стал отцом, у него подрастают два сына от первого брака –  Владик и Артем.

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Фото: Instagram

Галина Безрук

Украинская актриса и певица Галина Безрук в 2016 году впервые стала мамой. Актриса родила девочку 13 декабря. Безрук замужем за актером Артемом Алексеевым.

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Фото: Instagram

Анита Луценко

Телеведущая, тренер шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко 7 июня впервые стала мамой. Луценко родила дочь в одной из столичных клиник. Анита выбрала для дочери необычное имя – Мия.

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Фото: Instagram

Ангелина Завальская

В семье певицы Ангелины Завальской и телеведущего Александра Колодия радостное событие произошло в мае. Певица во второй раз стала мамой. Ангелина родила девочку. У Ангелины и ее мужа Александра также подрастает сын Кирилл.

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Фото: Instagram

Ольга Фреймут

8 мая 34-летняя ведущая Ольга Фреймут во второй раз стала мамой.  Фреймут родила сына. Мальчику дали имя Валерий. Отцом Валерия является генеральный продюсер "Нового канала" Владимир Локотко. Телеведущая также воспитывает дочь Злату.

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Фото: Instagram

Блейк Лайвли

В октябре Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями во второй раз. Актриса родила девочку. У Блейк и Райана, которые поженились в 2012 году, также подрастает дочка Джеймс, появившаяся на свет в декабре 2014 года.

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Фото: AFP

Мила Кунис

В конце ноября 33-летняя Мила Кунис и 38-летний Эштон Катчер стали родителями во второй раз. У супругов родился сын. Мальчика назвали Димитрием, его второе имя —Портвуд. Эштон Катчер и Мила Кунис поженились в 2015 году. Для него это второй брак (ранее он был женат на американской актрисе Деми Мур, в конце ноября 2013 года пара развелась), для нее — первый. В сентябре 2014 года у супругов родилась дочь, которую назвали Вайатт Изабель.

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Фото: AFP

Ева Мендес

В мае Ева Мендес и Райан Гослинг стали родителями во второй раз. У знаменитостей родилась дочь – Аманда Ли. В переводе с испанского имя малышки означает "любимая". Так звали и бабушку Мендес. Райан и Ева воспитывают еще дочку Эсмеральду – она родилась в сентябре 2014 года.

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Фото: Instagram

Алек Болдуин

58-летний Алек Болдуин и его 32-летняя жена Хилария Томас стали родителями 12 сентября. У пары родился сын, которому дали имя Леонардо Энджела Чарльз. У пары уже есть двое общих детей – 3-летняя дочь Кармен Габриела и годовалый сын Рафаэль Томас. У Алека Болдуина также есть 20-летняя дочь Айрленд от брака с Ким Бэсинджер.

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Фото: Instagram

Мик Джаггер

В начале декабря фронтмен британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер в восьмой раз стал отцом. Возлюбленная 73-летнего рокера, 29-летняя балерина Мелани Хамрик, родила мальчика. Лидер The Rolling Stones был дважды женат — на актрисе и правозащитнице Бьянке Джаггер и модели Джерри Холл. Последний брак, заключенный на Бали, в Лондоне признали недействительным. От первой супруги у него один ребенок, от второй — четверо. Еще двое детей — от подруг Марши Хант и Лусианы Гименес. Старшему ребенку музыканта — дочери Кэрис — 45 лет, младшему сыну Лукасу — 17.

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Фото: REX

Ронни Вуд

Гитарист британской группы The Rolling Stones Ронни Вуд стал отцом двух девочек-близнецов 30 мая. Близняшек назвали Грейси Джейн и Элис Роуз. Это первые общие дети 69-летнего Вуда и его 38-летней супруги Салли, с которой они поженились в 2012 году. Напомним, что у музыканта есть также четверо детей от предыдущих браков.

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Фото: Instagram

Адам Левин

Лидер группы Maroon 5 Адам Левин и модель Victoria's Secret Бехати Принслу впервые стали родителями в сентябре. Девочку назвали Дасти Роуз. Левин и Принслу обручились в 2013 году, а поженились в 2014 году.

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Фото: Instagram

Энн Хэтэуэй

В 2016 году актриса Энн Хэтэуэй родила сына. Первенец актрисы и ее мужа Адама Шульмана появился на свет 24 марта. Мальчик получил имя Джонатан Роузбэнкс. Энн Хэтэуэй начала встречаться с дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом в 2008 году. В ноябре 2011-го пара обручилась, а 29 сентября 2012 года, связала себя узами брака.

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Фото: AFP
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Вы сейчас просматриваете новость "Беби-бум: знаменитости, ставшие родителями в 2016 году (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Оксана Ткаченко

Источник:

"Сегодня"

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