Белла Хадид ест пиццу с гамбургерами и худеет: модель открыла секрет
Красотка запросто за раз может съесть ведро попкорна и заказать с друзьями пиццу навынос
20-летняя модель Белла Хадид обожает перекусить чем-нибудь вредным, например мороженым, гамбургером или чипсами. И даже больше – она запросто за раз может съесть ведро попкорна и заказать с друзьями пиццу навынос, – пишет peopletalk.
Кендалл Дженнер и Белла Хадид Кендалл. Фото: Твиттер
Однако вся эта вредная еда никак не сказывается на фигуре Беллы. И дело тут совсем не в генах. Как признается модель, чтобы сжечь все съеденное, ей приходится не один час проводить в спортзале.
Занимается она, как правило, с тренером Робом Пиела, который работает и с ее сестрой Джиджи.
"Чтобы оставаться в форме, нужно работать над своим телом как профессионал. Поэтому я тренируюсь не менее двух часов в день, – откровенничает Белла. – Я обожаю фитнес, а вот йогу не очень. Конечно, я могу выполнить разные асаны, но большого удовольствия от этого не получаю".
Кстати, если времени на посещение спортзала у Беллы нет, то она обязательно выполняет приседания, раз по 100.
Вы сейчас просматриваете новость "Белла Хадид ест пиццу с гамбургерами и худеет: модель открыла секрет". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии