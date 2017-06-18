Белла Хадид ест пиццу с гамбургерами и худеет: модель открыла секрет

Вчера, 13:15

Красотка запросто за раз может съесть ведро попкорна и заказать с друзьями пиццу навынос

Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid
Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid

20-летняя модель Белла Хадид обожает перекусить чем-нибудь вредным, например мороженым, гамбургером или чипсами. И даже больше – она запросто за раз может съесть ведро попкорна и заказать с друзьями пиццу навынос, – пишет peopletalk.

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Кендалл Дженнер и Белла Хадид Кендалл. Фото: Твиттер

Однако вся эта вредная еда никак не сказывается на фигуре Беллы. И дело тут совсем не в генах. Как признается модель, чтобы сжечь все съеденное, ей приходится не один час проводить в спортзале.

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Занимается она, как правило, с тренером Робом Пиела, который работает и с ее сестрой Джиджи.

"Чтобы оставаться в форме, нужно работать над своим телом как профессионал. Поэтому я тренируюсь не менее двух часов в день, – откровенничает Белла. – Я обожаю фитнес, а вот йогу не очень. Конечно, я могу выполнить разные асаны, но большого удовольствия от этого не получаю".

Кстати, если времени на посещение спортзала у Беллы нет, то она обязательно выполняет приседания, раз по 100.
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