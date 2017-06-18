Белла Хадид ест пиццу с гамбургерами и худеет: модель открыла секрет

Красотка запросто за раз может съесть ведро попкорна и заказать с друзьями пиццу навынос

20-летняя модель Белла Хадид обожает перекусить чем-нибудь вредным, например мороженым, гамбургером или чипсами. И даже больше – она запросто за раз может съесть ведро попкорна и заказать с друзьями пиццу навынос, – пишет peopletalk.

Кендалл Дженнер и Белла Хадид Кендалл. Фото: Твиттер

Однако вся эта вредная еда никак не сказывается на фигуре Беллы. И дело тут совсем не в генах. Как признается модель, чтобы сжечь все съеденное, ей приходится не один час проводить в спортзале.

Занимается она, как правило, с тренером Робом Пиела, который работает и с ее сестрой Джиджи.

"Чтобы оставаться в форме, нужно работать над своим телом как профессионал. Поэтому я тренируюсь не менее двух часов в день, – откровенничает Белла. – Я обожаю фитнес, а вот йогу не очень. Конечно, я могу выполнить разные асаны, но большого удовольствия от этого не получаю".

Публикация от Bella Hadid (@bellahadid) Ноя 25 2016 в 1:22 PST

Кстати, если времени на посещение спортзала у Беллы нет, то она обязательно выполняет приседания, раз по 100.

Публикация от Bella Hadid (@bellahadid) Дек 2 2016 в 2:48 PST

Публикация от Bella Hadid (@bellahadid) Июн 14 2017 в 8:54 PDT

Публикация от Bella Hadid (@bellahadid) Июн 10 2017 в 3:12 PDT