Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер будут выступать в суде без адвокатов

Всего несколько дней назад стало известно, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер решили окончательно расстаться. Актриса официально подала документы на развод. Источник сообщает, что пара планирует самостоятельно представлять свои интересы в суде. Они, по утверждению инсайдера, не хотят делать бракоразводный процесс "достоянием общественности". Тем более, что некоторые документы, как это часто бывает, довольно скоро попадают в прессу. А поскольку знаменитости заявили, что расходятся мирно, им не хочется лишний раз обсуждать злободневный вопрос.

Американские юристы, занимающиеся разводами звезд, считают, что многие знаменитости решаются работать без адвокатов, потому что чувствуют себя так более защищенными. "Во многих случаях звезды просто не хотят, чтобы кто-то, даже адвокаты, видели какие-то документы. Поэтому Аффлек и Гарнер будут выступать на суде лично без привлечения специалистов",– рассказал юрист Питер М. Волзер.

Другой специалист Стивен Миндел подчеркивает, что пара решилась на такой шаг, потому что они хотят создать видимость того, что весь бракоразводный процесс протекает действительно мирно. "Нет ничего удивительного в том, что пара расходится уже два года. Представьте, сколько документов им нужно было разобрать. Тем более, им нужно было решить вопрос относительно опеки над тремя детьми. Это долгий процесс, и так скоро он не решается",– добавил Миндел.

Напомним, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер поженились в 2005 году. Спустя десять лет совместной жизни супруги объявили, что расходятся. У знаменитостей трое детей: 11-летняя Вайолет, 7-летняя Серафина и 4-летний Сэмюэль.