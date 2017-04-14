Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подали документы на развод

Сегодня, 10:39

У пары не было брачного контракта, поэтому совместно нажитое имущество будет разделено пополам

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек. Фото: REX
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек. Фото: REX

Американские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подали документы для развода, сообщает портал TMZ.

Отмечается, что пара подала документы раздельно, однако они полностью копируют друг друга, что говорит о том, что решение был принято ими совместно.

Согласно документам, актеры хотят воспитывать детей вместе. Что касается алиментов, то Аффлек и Гарнер хотят передать решение этого вопроса судье.

У пары не было брачного контракта, поэтому совместно нажитое имущество будет разделено пополам.

Аффлек и Гарнер объявили о своем расставании в июне 2015 года. В марте текущго года стало известно, что пара передумала разводиться. Однако, в результате решение изменилось. 
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