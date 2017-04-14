Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подали документы на развод
У пары не было брачного контракта, поэтому совместно нажитое имущество будет разделено пополам
Американские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подали документы для развода, сообщает портал TMZ.
Отмечается, что пара подала документы раздельно, однако они полностью копируют друг друга, что говорит о том, что решение был принято ими совместно.
Согласно документам, актеры хотят воспитывать детей вместе. Что касается алиментов, то Аффлек и Гарнер хотят передать решение этого вопроса судье.
У пары не было брачного контракта, поэтому совместно нажитое имущество будет разделено пополам.
Аффлек и Гарнер объявили о своем расставании в июне 2015 года. В марте текущго года стало известно, что пара передумала разводиться. Однако, в результате решение изменилось.
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