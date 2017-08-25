Бен Аффлек начал снова злоупотреблять алкоголем

Западные СМИ утверждают, что Бен Аффлек вновь пристрастился к алкоголю, от которого долгое время пытался отказаться, спасая свой брак с Дженнифер Гарнер. Актер не раз посещал реабилитационные центры.

Инсайдеры сообщают, что Бен сорвался из-за своей новой девушки, продюсера Линдси Шукус, потому что часто ходит с ней на вечеринки, где соблазн выпить намного больше, чем в семейном кругу. Пара также не отказывает себе в удовольствии выпить бутылку вина за ужином в ресторане, что часто отмечают очевидцы и папарацци.

Источник утверждает, что даже после ужина Аффлек направляется в ближайший магазин, чтобы купить еще несколько бутылок для распития их дома. Полгода назад Бен утверждал, что алкогольная зависимость разрушила его жизнь, а реабилитация вернула его к жизни. Дженнифер Гарнер же считает, что это больше не ее проблема, а новая девушка ее бывшего мужа сама должна с этим разбираться.