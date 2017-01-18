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Бен Аффлек прокомментировал мем "грустный Аффлек" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7896/20_main.1484776109.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/20_tn.1484776109.jpg Звезды Актер пообещал больше не сидеть молча во время интервью c участием Генри Кавилла

Бен Аффлек прокомментировал мем "грустный Аффлек" (видео)

Сегодня, 23:48

Актер пообещал больше не сидеть молча во время интервью c участием Генри Кавилла


Актер Бен Аффлек в интервью каналу BBC Radio 1, приуроченному к премьере ленты "Закон ночи", высказался по поводу мема "грустный Аффлек". По его словам, он вынес как минимум один урок — не давать совместные интервью с Генри Кавиллом, – пишет TJ.

"Это научило меня не давать интервью с Генри Кавиллом и сидеть молча, когда поверх можно наложить песню Simon and Garfunkel. Это один урок, который я извлек", – говорит Афлек.

Актер добавил, что никогда не снимался в блокбастере таких масштабов, как "Бэтмен против Супермена", и многому научился на съёмочной площадке.

Мем "грустный Аффлек" появился из-за ролика, в котором Кавилл и Аффлек отвечают на вопросы журналиста во время пресс-тура картины. YouTube-пользователь Sabconth наложил на фрагмент из разговора, в котором актёр смотрит в одну точку с грустным выражением лица, композицию "The Sound of Silence" дуэта Simon and Garfunkel.
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