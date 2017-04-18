Бен Аффлек завел новый роман после разрыва с Дженнифер Гарнер

Недавнее воссоединение Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер на Пасху не означало конец бракоразводному процессу, который актриса начала через два года после разрыва с мужем. Звезды в течение нескольких лет не могли решиться на кардинальный шаг.

По сообщениям СМИ, 44-летний актер скоро перестанет жить в гостевом доме на территории семейного дома, более того – у него уже началась другая жизнь. Журналисты выяснили, что Бен завел новые отношения, хоть и несерьезные. Инсайдеры сообщают, что Дженнифер все это время продолжала переживать за него.

Сообщается, что улаживание всех юридических вопросов займет не меньше шести месяцев. Напомним, супруги решили выступать в суде без адвокатов, чтобы избежать утечки информации в прессу. Актеры расстались после десяти лет брака и продолжают вместе воспитывать троих детей: 11-летнюю Вайолет, 7-летнюю Серафину и 4-летнего Сэмюэля.