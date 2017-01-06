Бенедикт Камбербэтч появится в "Тор:Рагнарек" в роли Стрэнджа

Слухи о том, что Бенедикт Камбербэтч может составить компанию Крису Хемсворту и Тому Хиддлстону в "Тор: Рагнарек", появились еще несколько месяцев назад благодаря кадрам со съемочной площадки – и вот теперь получили официальное подтверждение от D23, фан-клуба Disney. Бенедикт Камбербэтч, дебютировавший в ноябре 2016 года в роли доктора Стрэнджа, вернется в киновселенную Marvel намного раньше, чем предполагалось ранее (изначально он должен был присоединиться к Мстителям лишь в "Войне бесконечности" в 2018 году).

""Тор: Рагнарек" в ноябре 2017 года сведет вместе Тора, Халка и доктора Стрэнджа, которым предстоит сразиться с межгалактическими злодеями – и новыми, и уже знакомыми", гласит анонс на сайте D23. В официальном списке актеров "Тор: Рагнарек", опубликованном Marvel еще несколько месяцев назад, Бенедикт Камбербэтч не значился – и это в очередной раз подтверждает, что даже после официальных анонсов Marvel не спешит раскрывать все карты (это – хорошая новость, учитывая отсутствие ряда важных супергероев в каст-листе грядущей "Войны бесконечности").

"Тор: Рагнарек" появится на экранах кинотеатров в ноябре 2017 года и, если верить слухам о сюжете, станет прямой "предысторией" "Мстители: Войны бесконечности". Помимо Тома Хиддлстона, Криса Хемсворта, Бенедикта Камбербэтча и Марка Руффало, в новом супергеройском блокбастере Marvel также появятся Кейт Бланшетт в роли злодейки Хелы, Идрис Эльба, Карл Урбан, Джефф Голдблюм, Тесса Томпсон, Энтони Хопкинс.