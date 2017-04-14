Беременная Амаль Клуни выставила мужа из спальни

Сегодня, 02:15

Из-за беременности Амаль чутко спит, а Джордж мешает ей своим храпом

Джордж и Амаль Клуни. Фото: AFP
Джордж и Амаль Клуни. Фото: AFP

До появления на свет близнецов Джорджа и Амаль Клуни осталось совсем немного. По сообщениям инсайдеров, актер был выгнан из супружеской спальни и теперь ночует отдельно от супруги.

Из-за беременности Амаль чутко спит, а Джордж мешает ей своим храпом. "Она выставила его, а он не возражал, они не могут спать рядом. Он храпит как монстр, особенно после нескольких порций текилы", – заявил осведомленный источник. Инсайдер отметил, что раздельно спать чета Клуни будет вплоть до появления детей.

Сейчас в особняке пары заканчивается ремонт, ради которого Клуни пришлось отправить всех соседей в отель, заплатив за это кругленькую сумму.
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Источник:

graziamagazine.ru

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