Беременная Бейонсе побила рекорд Селены Гомес (фото)

Сегодня, 14:00

За 16 часов снимок Бейонсе с округлившимся животиком набрал больше 7,5 миллионов "лайков"

Бейонсе. Фото: Instagram
Бейонсе. Фото: Instagram

Публикация в Instagram от певицы Бейонсе, в которой она объявила, что готовится стать мамой во второй раз, получила рекордное количество "лайков" – сообщает The Verge.

За 16 часов снимок Бейонсе с округлившимся животиком набрал больше 7,5 миллионов "лайков", и это число продолжает расти.

Ранее обладательницей рекорда считалась певица Селена Гомес. Кадр, где Гомес пьет кока-колу, чуть больше чем за полгода получил 6,3 миллиона "лайков".

Интересно, что количество подписчиков Бейонсе несколько меньше, чем у Селены Гомес. За страничкой Бейонсе следят 93 миллиона человек, а число фолловеров Селены составляет 108 миллионов.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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"Сегодня"

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