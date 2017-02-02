Беременная Бейонсе побила рекорд Селены Гомес (фото)
За 16 часов снимок Бейонсе с округлившимся животиком набрал больше 7,5 миллионов "лайков"
Публикация в Instagram от певицы Бейонсе, в которой она объявила, что готовится стать мамой во второй раз, получила рекордное количество "лайков" – сообщает The Verge.
За 16 часов снимок Бейонсе с округлившимся животиком набрал больше 7,5 миллионов "лайков", и это число продолжает расти.
Ранее обладательницей рекорда считалась певица Селена Гомес. Кадр, где Гомес пьет кока-колу, чуть больше чем за полгода получил 6,3 миллиона "лайков".
Интересно, что количество подписчиков Бейонсе несколько меньше, чем у Селены Гомес. За страничкой Бейонсе следят 93 миллиона человек, а число фолловеров Селены составляет 108 миллионов.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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