Беременная Бейонсе полностью обнажилась для фотосессии (фото)

Певица Бейонсе готовится стать мамой во второй раз. Напомним, 35-летняя звезда призналась, что ожидает двойню.

На своем веб-сайте певица опубликовала новые снимки из откровенной фотосессии, для которой она полностью обнажилась. "У меня три сердца",- написала она под одним из снимков.

Звезда продемонстрировала округлившийся животик.

Сейчас Бейонсе и Джей Зи воспитывают 5-летнюю дочь Блу Айви.

Снимок беременной артистки в Instagram собрал 9,1 миллионов лайков и установил новый рекорд социальный сети. Ранее обладательницей рекорда считалась певица Селена Гомес. Кадр, где Гомес пьет кока-колу, чуть больше чем за полгода получил 6,3 миллиона "лайков".