Беременная Бейонсе полностью обнажилась для фотосессии (фото)

Сегодня, 11:30

35-летняя звезда продемонстрировала округлившийся животик и призналась ожидает двойню

Бейонсе. Фото: AFP
Бейонсе. Фото: AFP

Певица Бейонсе готовится стать мамой во второй раз. Напомним, 35-летняя звезда призналась, что ожидает двойню.

На своем веб-сайте певица опубликовала новые снимки из откровенной фотосессии, для которой она полностью обнажилась. "У меня три сердца",- написала она под одним из снимков.

Звезда продемонстрировала округлившийся животик.

Сейчас Бейонсе и Джей Зи воспитывают 5-летнюю дочь Блу Айви.

Снимок беременной артистки в Instagram собрал 9,1 миллионов лайков и установил новый рекорд социальный сети. Ранее обладательницей рекорда считалась певица Селена Гомес. Кадр, где Гомес пьет кока-колу, чуть больше чем за полгода получил 6,3 миллиона "лайков".

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"Сегодня"

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