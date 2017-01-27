Беременная Ирина Шейк снялась в рекламе Bally (видео)

Супермодель Ирина Шейк, которая сейчас находится в интересном положении, не скидывает обороты в работе и активно снимается в различных проектах. Недавно она приняла участие в рекламной кампании бренда Bally.

31-летняя Шейк представила новую коллекцию одежды весенне-летнего сезона.

Видеоролик с участием модели был опубликован на YouTube, где он всего за несколько дней собрал более 4 тысяч просмотров.

Отмечается, что съемки проходили в Нью-Йорке, а автором снимков стал американский фотограф Грегори Харрис.