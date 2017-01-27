Беременная Ирина Шейк снялась в рекламе Bally (видео)
31-летняя модель представила новую коллекцию одежды весенне-летнего сезона
Супермодель Ирина Шейк, которая сейчас находится в интересном положении, не скидывает обороты в работе и активно снимается в различных проектах. Недавно она приняла участие в рекламной кампании бренда Bally.
31-летняя Шейк представила новую коллекцию одежды весенне-летнего сезона.
Видеоролик с участием модели был опубликован на YouTube, где он всего за несколько дней собрал более 4 тысяч просмотров.
Отмечается, что съемки проходили в Нью-Йорке, а автором снимков стал американский фотограф Грегори Харрис.
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