Беременная Ирина Шейк снялась в рекламе Bally (видео)

Сегодня, 12:10

31-летняя модель представила новую коллекцию одежды весенне-летнего сезона


Супермодель Ирина Шейк, которая сейчас находится в интересном положении, не скидывает обороты в работе и активно снимается в различных проектах. Недавно она приняла участие в рекламной кампании бренда Bally.

31-летняя Шейк представила новую коллекцию одежды весенне-летнего сезона.

Видеоролик с участием модели был опубликован на YouTube, где он всего за несколько дней собрал более 4 тысяч просмотров.

Отмечается, что съемки проходили в Нью-Йорке, а автором снимков стал американский фотограф Грегори Харрис.
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Источник:

"Сегодня"

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