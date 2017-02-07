Беременная Натали Портман, Эмма Стоун, Николь Кидман и другие посетили завтрак номинантов на "Оскар-2017" (фото)
В Лос-Анджелесе начинается череда вечеринок, приуроченных к премии
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
До церемонии вручения премии "Оскар" остается чуть меньше трех недель, и подготовка идет полным ходом. В Лос-Анджелесе начинается череда вечеринок, приуроченных к премии.
6 февраля в отеле The Beverly Hilton прошел ежегодный завтрак номинантов на "Оскар".
Среди гостей – Райан Гослинг и Эмма Стоун, Натали Портман, Кейси Аффлек, Джастин Тимберлейк, Фаррелл Уильямс, Виола Дэвис и многие другие.
За награду в категории лучший фильм поборются картины – "Ла-Ла Ленд", "Лунный свет", "Молчание", "Прибытие", "По соображениям совести" и "Лев"
Наибольшее число номинаций – 14 у мюзикла "Ла-Ла Ленд". Фильм повторил рекорд "Титаника" и драмы "Все о Еве".
Победителей премии "Оскар – 2017" объявят 26 февраля.
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