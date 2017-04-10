Беременная невеста Джейсона Стэтхема вышла в свет в платье с высоким разрезом

Вчера, 12:30

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли восхитила смелым и элегантным образом


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли, которая готовится впервые стать мамой, восхитила смелым и элегантным образом.

8 апреля в Нью-Йорке состоялась премьера фильма "Форсаж 8. В Radio Music City Hall, где проходило мероприятие, прибыли звезды, сыгравшие в ленте главные роли.

Беременная модель поддержала своего жениха – 49-летнего актера Джейсона Стэтхема, снявшегося в новой картине.

29-летняя Роузи в черном платье с высоким разрезом от Brandon Maxwell, стоимостью 3895 фунтов стерлингов (около 130 тысяч гривен), продемонстрировала стройные ножки и округлившийся животик.

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Источник:

"Сегодня"

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