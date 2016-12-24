Беременная Оксана Акиньшина вышла в свет (фото)
Актриса сейчас на последнем сроке беременности, скоро у них с мужем, продюсером Арчилом Геловани, появится второй общий ребенок
Актриса Оксана Акиньшинасо своим младшим сыном, трехлетним Костей, пришла на премьеру новой части мультфильма "Три богатыря и морской змей". - сообщает peopletalk. Напомним, что Оксана сейчас на последнем сроке беременности.
Оксана Акиньшина. Фото: peopletalk
Скоро у них с мужем, 41-летним продюсером Арчилом Геловани, появится второй общий ребенок (о беременности актрисы стало известно с октябре). Также у Акиньшиной есть сын от брака с продюсером Дмитрием Литвиновым, семилетний Филипп.
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