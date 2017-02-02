Бейонсе беременна и ждет двойню (фото)

Сегодня, 10:30

Бейонсе и ее муж Джей Зи во второй раз станут родителями

 

Бейонсе. Фото: AFP
Бейонсе. Фото: AFP

Певица Бейонсе поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью. Артистка готовится стать мамой во второй раз. 35-летняя звезда призналась, что ожидает двойню и показала округлившийся животик.

"Нам хочется поделиться счастьем. Мы были благословлены два раза. Невероятно благодарны за то, что наша семья увеличится еще на два человека. Спасибо всем за добрые пожелания", – написала она в соцсети.

Напомним, что Бейонсе и Джей Зи воспитывают 5-летнюю дочь Блу Айви.

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Фото: Instagram 
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"Сегодня"

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