Бейонсе беременна и ждет двойню (фото)

Бейонсе и ее муж Джей Зи во второй раз станут родителями

Певица Бейонсе поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью. Артистка готовится стать мамой во второй раз. 35-летняя звезда призналась, что ожидает двойню и показала округлившийся животик.

"Нам хочется поделиться счастьем. Мы были благословлены два раза. Невероятно благодарны за то, что наша семья увеличится еще на два человека. Спасибо всем за добрые пожелания", – написала она в соцсети.

Напомним, что Бейонсе и Джей Зи воспитывают 5-летнюю дочь Блу Айви.

Фото: Instagram