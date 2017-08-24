Бейонсе отправилась на прогулку в платье-футболке за 300 долларов

Певица Бейонсе, которая два месяца назад родила двойню, на странице в Instagram продемонстрировала стильный летний наряд.

Для прогулки звезда выбрала платье-футболку с рисунками от Stella McCartney за 238 фунтов стерлингов (около 300 долларов).

Свой образ жена Джей Зи дополнила белой кепкой, сумкой от Off-White, многочисленными украшениями и кедами от PUMA.

Напомним, на днях Джей Зи рассказал о ссоре с сестрой Бейонсе.



