Бейонсе отправилась на прогулку в платье-футболке за 300 долларов
Известная певица продемонстрировала стильный летний наряд
Певица Бейонсе, которая два месяца назад родила двойню, на странице в Instagram продемонстрировала стильный летний наряд.
Для прогулки звезда выбрала платье-футболку с рисунками от Stella McCartney за 238 фунтов стерлингов (около 300 долларов).
Свой образ жена Джей Зи дополнила белой кепкой, сумкой от Off-White, многочисленными украшениями и кедами от PUMA.
Напомним, на днях Джей Зи рассказал о ссоре с сестрой Бейонсе.
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