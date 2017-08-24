Бейонсе отправилась на прогулку в платье-футболке за 300 долларов

Сегодня, 13:00

Известная певица продемонстрировала стильный летний наряд

Бейонсе. Фото: AFP
Бейонсе. Фото: AFP

Певица Бейонсе, которая два месяца назад родила двойню, на странице в Instagram продемонстрировала стильный летний наряд.

Для прогулки звезда выбрала платье-футболку с рисунками от Stella McCartney за 238 фунтов стерлингов (около 300 долларов).

Свой образ жена Джей Зи дополнила белой кепкой, сумкой от Off-White, многочисленными украшениями и кедами от PUMA. 

1_2953

2_1400

Напомним, на днях Джей Зи рассказал о ссоре с сестрой Бейонсе.
бейонсе, певица, наряд, образ, джей зи

Вы сейчас просматриваете новость "Бейонсе отправилась на прогулку в платье-футболке за 300 долларов". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Бейонсе. Фото: Instagram

Бейонсе в смелом мини за 150 евро похвасталась пышной грудью

22 Августа, 14:00

Свой наряд певица дополнила фирменными кудряшками и черными босоножками

Звезды

Бейонсе и Джей Зи. Фото: AFP

Джей Зи рассказал о ссоре с сестрой Бейонсе

21 Августа, 18:00

Рэпер сказал, что с Ноулз у него было лишь одно разногласие

Звезды

Бейонсе и Джей Зи. Фото: AFP

Джей Зи и Бейонсе купили мини-город

18 Августа, 17:30

Cумма сделки равна 90 миллионам долларов

Звезды

Бейонсе. Фото: beyonce. com

В топе и смелых шортах: Бейонсе показала фигуру спустя два месяца после родов

10 Августа, 11:30

Свой образ певица дополнила ботинками от Dsquared2 и сумкой от Louis Vuitton

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования