Бейонсе в смелом мини за 150 евро похвасталась пышной грудью

Певица Бейонсе, которая два месяца назад родила двойню, показала сексуальную фигуру и пышные формы.

Исполнительница продемонстрировала откровенный образ.

Для выхода в свет звезда выбрала ультракороткое платье из тонкого тюля и открытыми плечами от House of CB, стоимостью 156 евро.

Свой наряд певица дополнила фирменными кудряшками и черными босоножками от Saint Laurent за 580 долларов.

Напомним, на днях Джей Зи рассказал о ссоре с сестрой Бейонсе.