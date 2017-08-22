Бейонсе в смелом мини за 150 евро похвасталась пышной грудью
Свой наряд певица дополнила фирменными кудряшками и черными босоножками
Певица Бейонсе, которая два месяца назад родила двойню, показала сексуальную фигуру и пышные формы.
Исполнительница продемонстрировала откровенный образ.
Для выхода в свет звезда выбрала ультракороткое платье из тонкого тюля и открытыми плечами от House of CB, стоимостью 156 евро.
Свой наряд певица дополнила фирменными кудряшками и черными босоножками от Saint Laurent за 580 долларов.
Напомним, на днях Джей Зи рассказал о ссоре с сестрой Бейонсе.
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