Бейонсе в смелом мини за 150 евро похвасталась пышной грудью

Вчера, 14:00

Свой наряд певица дополнила фирменными кудряшками и черными босоножками

Бейонсе. Фото: Instagram
Бейонсе. Фото: Instagram

Певица Бейонсе, которая два месяца назад родила двойню, показала сексуальную фигуру и пышные формы.

Исполнительница продемонстрировала откровенный образ.

Для выхода в свет звезда выбрала ультракороткое платье из тонкого тюля и открытыми плечами от House of CB, стоимостью 156 евро.

Свой наряд певица дополнила фирменными кудряшками и черными босоножками от Saint Laurent за 580 долларов.

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Напомним, на днях Джей Зи рассказал о ссоре с сестрой Бейонсе.
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Источник:

"Сегодня"

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