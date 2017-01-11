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Без макияжа в купальнике: Вика из "НЕАНГЕЛОВ" показала, как начинается ее утро в Таиланде (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7872/99_main.1484143183.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/99_tn.1484143183.jpg Звезды У бассейна артистка похвасталась фигурой в купальнике

Без макияжа в купальнике: Вика из "НЕАНГЕЛОВ" показала, как начинается ее утро в Таиланде (фото)

Сегодня, 16:00

У бассейна артистка похвасталась фигурой в купальнике

Виктория Смеюха. Фото: Instagram
Виктория Смеюха. Фото: Instagram

Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория порадовала поклонников на странице в Instagram ярким фото.

После новогодних концертов исполнительница улетела на отдых в теплые края. Виктория с друзьями наслаждается отпуском в Таиланде.

Певица показала, как начинается ее утро на острове Пхукет. У бассейна артистка похвасталась фигурой в купальнике.

"Кто-то начинает утро с кофе, кто-то с секса или стакана воды. А я сегодня начала свое утро вот так. Очень бодрит и освежает. Сразу в голове возникли грандиозные планы на день", – подписала кадр звезда.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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