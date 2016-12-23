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Бикини и коктейли: Регина Тодоренко похвасталась отдыхом с подругами (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7821/31_main.1482420235.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/31_tn.1482420235.jpg Звезды Телеведущая в отпуске занялась серфингом

Бикини и коктейли: Регина Тодоренко похвасталась отдыхом с подругами (фото)

Сегодня, 09:01

Телеведущая в отпуске занялась серфингом

Регина Тодоренко. Фото: Instagram
Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с поклонниками на странице в Instagram красочными фото. Звезда "Орел и решки" показала, как отдыхает с подругами у океана.

Девушки в купальниках принимают солнечные ванны и распивают коктейли на пляже.

"Чистим почки, лечим печень. А вы знали, что кокосовая вода – это эликсир жизни?! Считается, что благодаря высокому содержанию антиоксидантов Кокосовая вода предотвращает старение не только кожи, но и всего организма в целом. Она омолаживает внутренние органы, помогает улучшить цвет лица, делает эпидермис более мягким и эластичным, выводит токсины из организма", – делится артистка.

На одном из снимков Регина позирует в белом бикини, лежа на доске для серфинга. Тодоренко похвасталась подтянутой фигурой.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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