Битва фигур: Оля Полякова и Наталья Валевская загорают в белых купальниках
Валевская на странице в Instagram опубликовала фото из отпуска
Певица Наталья Валевская поделилась с поклонниками на странице в Instagram фото из отпуска. Наталья провела летние каникулы в Турции.
На пляже артистка устроила фотосессию в белом купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру.
"Отдых подошел к концу, но остались самые яркие впечатления. Медитации, море, чтение, природа, любовь, вкусная пища, гармония. Благодарю Боженьку за все, что имею", – подписала один из кадров Валевская.
Суперблондинка Оля Полякова также предпочитает слитные купальники.
Напомним, в начале августа Полякова прибыла в Одессу на съемки "Лиги смеха", а в свободное время решила позагорать на яхте.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Оля Полякова принимает солнечные ванны у бассейна. Фото: Instagram
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