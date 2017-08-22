Битва фигур: Оля Полякова и Наталья Валевская загорают в белых купальниках

Валевская на странице в Instagram опубликовала фото из отпуска

Певица Наталья Валевская поделилась с поклонниками на странице в Instagram фото из отпуска. Наталья провела летние каникулы в Турции.

На пляже артистка устроила фотосессию в белом купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру.

"Отдых подошел к концу, но остались самые яркие впечатления. Медитации, море, чтение, природа, любовь, вкусная пища, гармония. Благодарю Боженьку за все, что имею", – подписала один из кадров Валевская.

Суперблондинка Оля Полякова также предпочитает слитные купальники.

Напомним, в начале августа Полякова прибыла в Одессу на съемки "Лиги смеха", а в свободное время решила позагорать на яхте.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Оля Полякова принимает солнечные ванны у бассейна. Фото: Instagram