Битва корсетов: Оля Полякова и Дженнифер Лопес похвастались пышными формами
Полякова поделилась с поклонниками в Instagram сексуальным фото
Певица Оля Полякова поделилась с поклонниками на странице в Instagram сексуальным фото. Суперблондинка восхитила эффектным образом.
Оля предстала в корсете от украинского дизайнера Анны Бублик, расшитом камнями и стразами, и в колготках в сетку.
Американская певица Дженнифер Лопес также любит корсеты. На днях Лопес приняла участие в специальном проекте журнала Paper, посвященном Лас-Вегасу.
48-летняя звезда позировала в пикантном наряде с блестящими деталями.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Напомним, в начале августа Полякова прибыла в Одессу на съемки "Лиги смеха", а в свободное время решила позагорать на яхте.
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