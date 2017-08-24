Битва корсетов: Оля Полякова и Дженнифер Лопес похвастались пышными формами

Полякова поделилась с поклонниками в Instagram сексуальным фото

Певица Оля Полякова поделилась с поклонниками на странице в Instagram сексуальным фото. Суперблондинка восхитила эффектным образом.

Оля предстала в корсете от украинского дизайнера Анны Бублик, расшитом камнями и стразами, и в колготках в сетку.

Американская певица Дженнифер Лопес также любит корсеты. На днях Лопес приняла участие в специальном проекте журнала Paper, посвященном Лас-Вегасу.

48-летняя звезда позировала в пикантном наряде с блестящими деталями.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Напомним, в начале августа Полякова прибыла в Одессу на съемки "Лиги смеха", а в свободное время решила позагорать на яхте.