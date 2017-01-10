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Блэйк Лайвли снялась в трогательном видео L’Oréal Paris (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/75_main.1483996875.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/75_tn.1483996875.jpg Звезды В ролике актриса рассказывает о себе

Блэйк Лайвли снялась в трогательном видео L’Oréal Paris (видео)

Сегодня, 03:10

В ролике актриса рассказывает о себе

Блэйк Лайвли. Фото: instagram.com/blakelively
Блэйк Лайвли. Фото: instagram.com/blakelively

29-летняя американская актриса и фотомодель Блэйк Лайвли идеальна даже во время беременности. Когда у многих девушек состояние волос и кожи оставляет желать лучшего, актриса выглядела потрясающе, – пишет peopletalk. Напомним, что 30 сентября 2016 года она стала мамой во второй раз – Блэйк родила чудесную дочку (вместе с супругом Райаном Рейнольдсом они уже воспитывают 2-летнюю дочь Джеймс Рейнольдс).

Вчера на официальном канале YouTube L’Oréal Paris USA появилось видео, в котором Блэйк Лайвли снималась еще беременной. В ролике актриса рассказывает о себе. "Я родом из города Тарзана, штат Калифорния. У меня есть английские, ирландские и немецкие корни, – делится звезда, а также рассказывает об уходе за своей красотой.
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