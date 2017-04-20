Богатые и знаменитые рассказали, как тратят свои деньги

Сегодня, 17:39

Солистка группы Garbage Ширли Мэнсон назвала своим самым сумасшедшим приобретением сапоги за $5 тыс

Приянка Чопра. Фото: AFP
Приянка Чопра. Фото: AFP

Инвестиции, благотворительность или покупка недвижимости – все не чуждо для знаменитостей. Звезды рассказали агентству Bloomberg, как тратят свои деньги.

Выяснилось, что для актрисы Приянки Чопры при смене индийского "актерского рынка" на американский труднее всего было изучать информацию о налогах, иммиграционном законодательстве, международных законах.

"Где я живу, как много времени я провожу в определенной стране, как это повлияет на мою визу. Так много разных способов сделать что-то не так", – сообщила она.

По словам Чопры, она разделяет свои заработки: на сбережения, инвестиции, благотворительность, а также на то, на что хочет потратить. Своей лучшей инвестицией актриса считает земельные владения (Мумбай и Гоа).

В то же время режиссер, сценарист и продюсер Ли Дэниелс заявил, что заработал пару миллионов долларов еще до прихода на съемочную площадку (у него было собственное агентство по уходу за больными). Отвечая на вопрос, что бы он хотел знать о деньгах до начала работы в шоу-бизнесе, Дэниелс сказал: "Что половина идет напрямую правительству. И еще 20% идет вашим представителям, так что 70% вашего дохода уже там".

Художник-стекловар Дэйл Чихули считает своей лучшей тратой покупку здания на озере Юнион, а солистка группы Garbage Ширли Мэнсон назвала своим самым сумасшедшим приобретением сапоги за $5 тыс.
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