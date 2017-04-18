Борис Моисеев после перенесенного инсульта работает кассиром в театре Надежды Бабкиной

Сегодня, 12:00

Певец редко появляется на публике и совсем отказался от концертов

Борис Моисеев. Фото: instagram.com/bmoiseevpro
Борис Моисеев. Фото: instagram.com/bmoiseevpro

В 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. Справиться с последствиями заболевания он не смог. В связи со своей болезнью он теперь редко появляется на публике и совсем отказался от концертов. Коллега артиста Надежда Бабкина предложила ему стать хореографом, но он отказался, сообщает Sobesednik. "Это все в прошлом. Я хочу сесть в кассу. Буду работать с десяти утра до двух дня, а потом с трех и до семи вечера!", — заявил Борис.

Борис Моисеев работает в театре артистки кассиром. К своему 65-летию певец планирует представить новую программу. "Будет триумф. Сейчас я отбираю новый материал, продумываю номера. Я обязательно удивлю, и еще не раз", — пообещал Моисеев.

После болезни Борис Моисеев пересмотрел свой образ жизни. Он пришел к Богу. "Я и раньше был верующим, но не до такой степени, – говорит артист. – После инсульта во мне произошел перелом. Я хожу в храмы, молюсь, разговариваю с Богом". С нового места работы Моисеев уходил в приподнятом настроении. "Продажи повысились в сто раз!", – поделился своими успехами певец.
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