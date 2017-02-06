Брэд Питт отказался платить алименты

Сегодня, 17:00

Брэд не хочет, чтобы деньгами его детей заведовала Анджелина

Брэд Питт. Фото: AFP
Брэд Питт. Фото: AFP

На прошлой неделе Анджелина Джоли озвучила сумму, которую она хочет получать от Брэда Питта на содержание детей. По подсчетам актрисы, 100 тысяч долларов ежемесячно ей вполне бы хватило  на то, чтобы одеть, обуть, прокормить и обучить шестерых детей.

К тому же четверть суммы отложить в их фонд на дальнейшее образование. Кроме того, ежегодно на счет каждого ребенка Джоли-Питтов будет отправляться сумма в размере 250 тысяч долларов, пока сумма не достигнет отметки 5 миллионов. Питт выслушал требования Джоли и отказался их принимать.

Как сообщают источники, Брэд не хочет, чтобы деньгами его детей заведовала Анджелина. К тому же Питт добивается совместной и равноправной опеки над Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло, Вивиенн и Ноксом, потому ни о каких алиментах и речи быть не может. Отметим, что бракоразводный процесс, который длится уже почти полгода, вскоре может завершиться. Джоли решительно настроена, уладить все спорные вопросы в ближайшие 90 дней.
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Источник:

Starslife

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