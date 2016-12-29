Брэд Питт под присмотром психотерапевта провел Рождество с детьми

Конец года у Брэда Питта выдался непростым – актер не только расстался со своей супругой Анджелиной Джоли после двух лет брака и 12 лет отношений, но и лишился возможности видеть детей столько, сколько хочется ему. Брэд и Анджелина заключили временное соглашение о том, что Питт может встречаться с сыновьями и дочерьми в строго отведенное время и обязательно под присмотром психотерапевта.

Но Рождество – семейный праздник, в который Питту все же удалось увидеться с шестью своими детьми. Источники утверждают, что Брэд, Мэддокс, Пакс, Вивьен, Шайло, Захара и Нокс провели Рождество вместе и обменялись подарками: "Брэд передал им подарки, это было очень сердечно".

Психотерапевт на семейной встрече также присутствовал – специалист наблюдал, как ведет себя с сыновьями и дочерями Брэд, которого Анджелина Джоли обвинила в жестоком обращении с детьми – по данному поводу даже было проведено расследование ФБР, которое показало, что слова Анджелины беспочвенны, так что в октябре с Брэда были сняты все обвинения.

Питт же в ответ обвинил бывшую возлюбленную в том, что она своим поведением ставит под угрозу частную жизнь их детей, и попросил суд засекретить все документы по делу об их разводе.