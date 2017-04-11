Брэд Питт пригласил на свидание Сиенну Миллер

В западных СМИ появилась информация о романе Брэда Питта с Сиенной Миллер. Источники Page Six утверждают, что на прошлой неделе видели звезд в ресторане в Лос-Анджелесе после премьеры фильма "Затерянный город Z", в котором Сиенна сыграла главную женскую роль, а Брэд Питт выступил в качестве продюсера. По словам очевидцев, актеры флиртовали и говорили на протяжении всей ночи. По мнению некоторых СМИ, в Сиенне Брэда привлекло то, что по типажу она похожа на Дженнифер Энистон.

В 2015-м году, когда снималась лента "Затерянный город Z", уже ходили слухи о романе Питта и Миллер, но тогда актриса их опровергла: "Да, Брэд Питт действительно продюсирует фильм, в котором я участвую, но он не присутствует на съемочной площадке. Я видела его всего два раза".

Ранее Сиенна Миллер была помолвлена с Джудом Лоу. Они встречались с 2004 по 2005-й и с 2009-го по 2011-й. Затем Миллер встречалась с Томом Старриджем. В 2012 году у них родилась дочь Марлоу. Два года назад они решили разойтись.